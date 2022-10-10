Сергей Суровикин возглавил армию России в зоне специальной военной операции на Украине

Предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд» распространил заявление, в котором оценил Суровикина как самого грамотного командира Российской армии. «Но он может действовать в сложившейся обстановке, исходя из тех возможностей, которые у него есть, и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде», – заявил Пригожин. Поприветствовал назначение и глава Чечни Рамзан Кадыров, который в последнее время критиковал действия военных на украинском направлении. По его словам, он «хорошо знает» Суровикина почти 15 лет и считает его «настоящим генералом и воином». Касаясь эпизода 1991 г., Пригожин вспомнил, что сам был «на стороне митингующих – либеральных сил» и считает это своей ошибкой, а «Суровикин в августе 1991 г. не успел загрузить в свой танк полный боекомплект»: «А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной».