Сергей Суровикин возглавил армию России в зоне специальной военной операции на Украине

Сергей Суровикин возглавил армию России в зоне специальной военной операции на УкраинеДолжность командующего Объединенной группировкой сил в зоне СВО создана одновременно с его назначением
Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции (СВО), сообщил 8 октября департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Других деталей при этом приведено не было. Эта должность вводится вместе с назначением Суровикина, сообщили два источника, близких к Минобороны. До этого Суровикин, согласно объявлению Минобороны, командовал Южной группировкой войск в СВО, одновременно занимая должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Согласно информации на сайте Минобороны, Суровикин и сейчас продолжит быть главкомом ВКС.
Во время событий, связанных с ГКЧП, в августе 1991 г. в Москве Суровикин действовал на стороне путчистов. Он был командиром батальона, БМП которого во время следования по Садовому кольцу были остановлены защищавшими Белый дом сторонниками президента РСФСР Бориса Ельцина. В результате трое из них – Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов – погибли. Суровикин был арестован, но семь месяцев спустя освобожден с прекращением уголовного дела, поскольку доказательств его вины найдено не было. Далее Суровикин занимал различные командные должности, в частности командира 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане, участвовал во второй чеченской войне. Он командовал после завершения активного этапа боевых действий 42-й мотострелковой дивизией в республике, 20-й армией, в 2008–2010 гг. был начальником Главного оперативного управления Генштаба. В 2013–2017 гг. был командующим войсками Восточного военного округа, в 2017 г. – командующим российской группировкой в Сирии, а в конце 2017 г. стал первым в истории Российской армии сухопутным генералом, назначенным главкомом ВКС.
Предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд» распространил заявление, в котором оценил Суровикина как самого грамотного командира Российской армии. «Но он может действовать в сложившейся обстановке, исходя из тех возможностей, которые у него есть, и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде», – заявил Пригожин. Поприветствовал назначение и глава Чечни Рамзан Кадыров, который в последнее время критиковал действия военных на украинском направлении. По его словам, он «хорошо знает» Суровикина почти 15 лет и считает его «настоящим генералом и воином». Касаясь эпизода 1991 г., Пригожин вспомнил, что сам был «на стороне митингующих – либеральных сил» и считает это своей ошибкой, а «Суровикин в августе 1991 г. не успел загрузить в свой танк полный боекомплект»: «А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной».
Созданная новая структура – командование Объединенной группировкой войск в районе СВО позволит объединить усилия не только Минобороны, но и иных силовых структур, участвующих в операции, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт РСМД Илья Крамник. Наличие такого командования – залог лучшей управляемости войск, говорит эксперт. Единое командование – это необходимое условие для эффективных действий, подчеркивает Крамник. Учитывая личность и опыт генерала Суровикина, можно положительно оценить его назначение, считает он. «Суровикина оценивают как хорошо подготовленного командира с пониманием современной войны и наличием соответствующих морально-волевых качеств», – заключил эксперт.