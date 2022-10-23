В Херсонской области заявили об эвакуации 20 000 человек на левый берег Днепра
Более 20 000 граждан эвакуированы из Херсона на левый берег Днепра, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Свыше 20 000 уже эвакуировано, мы предложили всем людям, кто сегодня нас услышал, воспользоваться этой возможностью и уйти на левобережную часть Херсонской области РФ», — сказал Стремоусов (цитата по «Интерфаксу»).
В Херсонской области «усиливаются, укрепляются линии обороны, на данном этапе все стабильно и без осложнений», добавил он.
С октября вооруженные силы Украины возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
В субботу администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.
Правительство России выпустило постановление, которое определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России. Стремоусов в пятницу заявил, что эвакуировано уже около 15 000 жителей региона.