Кабмин определил правила финансирования переселения жителей Херсонской области
Правительство определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде взноса в Фонд развития территорий для финансового обеспечения единовременных выплат на обзаведение имуществом в размере 100 000 руб. и государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, экстренно уехавшим в другие регионы РФ на постоянное место жительства.
Ранее администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации на фронте. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных в регионе.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.