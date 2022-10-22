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Кабмин определил правила финансирования переселения жителей Херсонской области

Ведомости

Правительство определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде взноса в Фонд развития территорий для финансового обеспечения единовременных выплат на обзаведение имуществом в размере 100 000 руб. и государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, экстренно уехавшим в другие регионы РФ на постоянное место жительства.

Ранее по теме: Стремоусов: российские войска готовы оборонять Херсон до последнего

Ранее администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации на фронте. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных в регионе. 

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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