Стремоусов: российские войска готовы оборонять Херсон до последнего
Российские войска готовы оборонять Херсон до последнего. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. <...> Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город», — сказал Стремоусов в опубликованном видео.
По его словам, в настоящее время эвакуировано уже около 15 000 жителей региона. Позже Стремоусов рассказал, что 21 октября детей-сирот из Дома малютки полностью перевезли в Крым.
Ранее сегодня замглавы администрации региона сообщил, что российские военные пресекли две попытки наступления украинских войск на Херсонском направлении.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 19 октября Стремоусов заявил, что в области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных в регионе.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации власти Херсонской области объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
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