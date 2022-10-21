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Стремоусов: российские войска готовы оборонять Херсон до последнего

Ведомости

Российские войска готовы оборонять Херсон до последнего. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. 

«Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. <...> Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город», — сказал Стремоусов в опубликованном видео. 

По его словам, в настоящее время эвакуировано уже около 15 000 жителей региона. Позже Стремоусов рассказал, что 21 октября детей-сирот из Дома малютки полностью перевезли в Крым.

Ранее сегодня замглавы администрации региона сообщил, что российские военные пресекли две попытки наступления украинских войск на Херсонском направлении.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 19 октября Стремоусов заявил, что в области ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных в регионе. 

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации власти Херсонской области объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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