Минобороны: ВСУ потеряли более 90 человек при попытке провокации на ЗАЭС

Ранее о попытке высадки десанта в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, бой шел более трех часов. Кроме того, сегодня утром ВСУ предприняли попытку обстрелять Энергодар из реактивной системы залпового огня HIMARS, об этом сообщил глава местной администрации Александр Волга. По его словам, город в результате попадания по подстанции «Луч» остался без света.