Минобороны: ВСУ потеряли более 90 человек при попытке провокации на ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку провокации на Запорожской АЭС, в результате которой потеряли более 90 военных, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.
По информации оборонного ведомства, украинские военные «с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на ЗАЭС попытались, используя 37 катеров, высадить десант на левый берег Каховского водохранилища, чтобы захватить территорию станции.
«В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок», – говорится в сообщении.
Оставшиеся силы были рассеяны артиллерийским огнем в акватории Каховского водохранилища, добавили в Минобороны.
Ранее о попытке высадки десанта в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, бой шел более трех часов. Кроме того, сегодня утром ВСУ предприняли попытку обстрелять Энергодар из реактивной системы залпового огня HIMARS, об этом сообщил глава местной администрации Александр Волга. По его словам, город в результате попадания по подстанции «Луч» остался без света.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 5 октября, на следующий день после подписания договоров о принятии новых регионов в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.