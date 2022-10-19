В Энергодаре сообщили о попытке высадки десанта ВСУ
Украинские военные пытались высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС, сообщил «РИА Новости» представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Бой шел несколько часов, не менее трех — трех с половиной часов», — сказал он.
По словам Рогова, в попытке высадки десанта участвовали около 30 катеров. В результате атаку удалось отбить.
Рогов также сообщил о подготовке ВСУ к наступлению на Энергодар с целью захватить ЗАЭС, однако ситуация находится под контролем. Необходимости в перемещении населения из прифронтовой зоны нет, сообщил он.
Также сегодня утром, 19 октября, ВСУ предприняли попытку обстрелять Энергодар из реактивной системы залпового огня HIMARS, об этом сообщил глава местной администрации Александр Волга. По его словам, город в результате попадания по подстанции «Луч» остался без света.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 5 октября, на следующий день после подписания договоров о принятии новых регионов в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС.
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