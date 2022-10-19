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В Энергодаре сообщили о попытке высадки десанта ВСУ

Ведомости

Украинские военные пытались высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС, сообщил «РИА Новости» представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Бой шел несколько часов, не менее трех — трех с половиной часов», — сказал он.

По словам Рогова, в попытке высадки десанта участвовали около 30 катеров. В результате атаку удалось отбить.

Рогов также сообщил о подготовке ВСУ к наступлению на Энергодар с целью захватить ЗАЭС, однако ситуация находится под контролем. Необходимости в перемещении населения из прифронтовой зоны нет, сообщил он.

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Также сегодня утром, 19 октября, ВСУ предприняли попытку обстрелять Энергодар из реактивной системы залпового огня HIMARS, об этом сообщил глава местной администрации Александр Волга. По его словам, город в результате попадания по подстанции «Луч» остался без света.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 5 октября, на следующий день после подписания договоров о принятии новых регионов в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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