В Энергодаре сообщили о попытке высадки десанта ВСУ

«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Бой шел несколько часов, не менее трех — трех с половиной часов», — сказал он.