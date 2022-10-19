В Херсонской области сообщили о скором наступлении ВСУ
Власти Херсонской области ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наступление на Херсон в ближайшее время. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области», — рассказал Стремоусов.
Он призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться». Чиновник уточнил, что российские власти пообещали компенсировать людям жилье, если оно пострадает от ударов украинских военных.
При этом Стремоусов подчеркнул, что российская армия не планирует оставлять Херсон. «Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — заявил он.
С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области. При этом власти региона неоднократно заявляли, что все атаки противника удается подавлять. Ранее Стремоусов утверждал, что о «реальном наступлении» противника говорить трудно.
В то же время 13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов объяснил необходимость эвакуации тем, что российским военным нужно «зачистить» территорию. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве восстановление Донбасса, Запорожья и Херсонской области, заявил, что правительство решило помочь властям Херсонской области в эвакуации жителей.
15 октября Стремоусов сообщил о начале активной фазы наступления ВСУ. Он подчеркнул, что линия обороны работает, ситуация находится под контролем.
Накануне, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российские армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.
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