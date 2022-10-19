В Херсонской области сообщили о скором наступлении ВСУ

В то же время 13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов объяснил необходимость эвакуации тем, что российским военным нужно «зачистить» территорию. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве восстановление Донбасса, Запорожья и Херсонской области, заявил, что правительство решило помочь властям Херсонской области в эвакуации жителей.