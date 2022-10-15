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Политика

В Херсонской области сообщили о начале активной фазы наступления ВСУ

Ведомости

Активная фаза наступления вооруженных сил Украины началась, линия обороны работает, заявил в эфире «Соловьев Live» замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы, в городе Бериславе, находящемся в 50 км южнее, спокойно, без сложных моментов. Линия обороны работает, ситуация находится под контролем», — передает слова Стремоусова Telegram-канал «Соловьев Live».

По его словам, активная фаза наступления ВСУ началась, однако «это ничего не значит». Замглавы администрации региона напомнил, что 28 августа «тоже была активная фаза» в районе Посад-Покровского, российская армия ее купировала. Тогда украинская сторона потеряла около 3000 человек, отметил Стремоусов.

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«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит. Херсон как областной центр для них основная задача», — сказал он (цитата по ТАСС).

13 октября на фоне участившихся обстрелов Херсонской области с украинской стороны врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве восстановление Донбасса, Запорожья и Херсонской области, заявил, что правительство решило помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей в другие регионы РФ.

В октябре сообщалось о попытках атак ВСУ в Херсонской области. Стремоусов отмечал, что о «реальном наступлении» противника говорить трудно. 11 октября он сообщил, что все ночные попытки украинских военных прорвать линию обороны были пресечены. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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