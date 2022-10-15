В Херсонской области сообщили о начале активной фазы наступления ВСУ
Активная фаза наступления вооруженных сил Украины началась, линия обороны работает, заявил в эфире «Соловьев Live» замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы, в городе Бериславе, находящемся в 50 км южнее, спокойно, без сложных моментов. Линия обороны работает, ситуация находится под контролем», — передает слова Стремоусова Telegram-канал «Соловьев Live».
По его словам, активная фаза наступления ВСУ началась, однако «это ничего не значит». Замглавы администрации региона напомнил, что 28 августа «тоже была активная фаза» в районе Посад-Покровского, российская армия ее купировала. Тогда украинская сторона потеряла около 3000 человек, отметил Стремоусов.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит. Херсон как областной центр для них основная задача», — сказал он (цитата по ТАСС).
13 октября на фоне участившихся обстрелов Херсонской области с украинской стороны врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве восстановление Донбасса, Запорожья и Херсонской области, заявил, что правительство решило помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей в другие регионы РФ.
В октябре сообщалось о попытках атак ВСУ в Херсонской области. Стремоусов отмечал, что о «реальном наступлении» противника говорить трудно. 11 октября он сообщил, что все ночные попытки украинских военных прорвать линию обороны были пресечены.