В Херсонской области рассказали о «захлебнувшейся» атаке ВСУ
На Херсонском направлении изменений нет, наступление украинских вооруженных сил сегодня захлебнулось, заявил в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«На Херсонском направлении как всегда без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он в видеообращении.
Комментируя ЧП на Крымском мосту, в результате которого обрушились автомобильные пролеты и погибли три человека, он заявил, что «ответка» за случившееся «уже совсем скоро».
Ранее замглавы администрации региона заявил, что ВСУ уперлись в российскую линию обороны, Херсон надежно защищен. Он также рассказал, что Украина стянула огромное количество техники НАТО на Херсонское направление. Ежедневные потери украинской стороны он оценил в 300 человек.
В начале октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой «серой зоне». По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о селе Миролюбовка и поселке Архангельское. Стремоусов же подчеркнул, что эти населенные пункты не были под контролем российских войск. Он также утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно, все попытки подавляются.