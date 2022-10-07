Пять человек погибли при обстреле в Херсонской области
Украинские военные нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту, в результате чего погибли пять человек, сообщил региональный минздрав в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 7:00 украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали», – говорится в сообщении.
Пострадавшие с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести были госпитализированы. Как отмечает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, всего по району Дарьевского моста было выпущено четыре ракеты HIMARS.
4 октября ВСУ из HIMARS обстреляли Антоновский мост у Херсона, тогда никто в результате атаки не пострадал.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что ВСУ уперлись в российскую линию обороны, Херсон надежно защищен. Он также рассказал, что Украина стянула огромное количество техники НАТО на херсонское направление. Ежедневные потери украинской стороны он оценил в 300 человек.
В начале октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой «серой зоне». По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о селе Миролюбовка и поселке Архангельское. Стремоусов же подчеркнул, что эти населенные пункты не были под контролем российских войск. Он также утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно, все попытки подавляются.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса