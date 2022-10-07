Пять человек погибли при обстреле в Херсонской области

В начале октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой «серой зоне». По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о селе Миролюбовка и поселке Архангельское. Стремоусов же подчеркнул, что эти населенные пункты не были под контролем российских войск. Он также утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно, все попытки подавляются.