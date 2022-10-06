В Херсонской администрации заявили о надежной линии обороны в регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уперлись в российскую линию обороны, Херсон надежно защищен, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Здесь парни Минобороны и Росгвардии стоят насмерть... Все для нацистов уперлось в линию обороны... Херсон находится на замке, нацисты сюда не зайдут», – заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Стремоусов также призвал не сеять панику. В комментарии «РИА Новости» он рассказал, что ВСУ закрепились в ряде прифронтовых сел в «серой зоне», где не было российских рубежей обороны. Теперь же они подошли к подготовленным рубежам, через которые прорваться не смогут.
В комментарии ТАСС он заявил, что ВСУ стянули огромное количество техники НАТО на херсонское направление. Ежедневные потери украинской стороны он оценил в 300 человек.
Накануне он заявил о перегруппировке Вооруженных сил РФ в Херсонской области для нанесения ответного удара по украинским военным.
В начале октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой «серой зоне». По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о селе Миролюбовка и поселке Архангельское. Стремоусов же подчеркнул, что эти населенные пункты не были под контролем российских войск. Он также утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно, все попытки подавляются.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Отдельными указами Путин также назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР, Леонида Пасечника — врио главы ЛНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.
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