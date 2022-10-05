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Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России

Другими указами президент назначил врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Анастасия Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, отдельными указами Путин также назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР, Леонида Пасечника — врио главы ЛНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.

Накануне, 4 октября, Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры о принятии в состав России новых территорий. Они образуют новые субъекты под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89.

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Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин может подписать документы в ближайшее время.

В соответствии с принятыми законами, период интеграции для новых субъектов России продлится до 2026 г. К этому времени должны быть урегулированы вопросы воинской обязанности и несения военной службы, а также вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России и в систему органов власти.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также сообщил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы. Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России в административных границах, признанных в 2014 г. Границы новых регионов, сопряженные с территориями других стран, будут признаны государственной границей России, сказано в договорах.

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Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой.

Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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