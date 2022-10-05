Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также сообщил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы. Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России в административных границах, признанных в 2014 г. Границы новых регионов, сопряженные с территориями других стран, будут признаны государственной границей России, сказано в договорах.