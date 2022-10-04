Путин подпишет закон о новых территориях 4 октября
Президент России Владимир Путин может подписать документы о принятии новых территорий в Состав Российской Федерации уже сегодня, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Такой шанс [что Путин подпишет их сегодня] есть. Вот-вот поступят. Скорее всего, сегодня они будут подписаны», — сказал он.
По его словам, никакого публичного выступления сегодня, как это было в 2014 г., не планируется. «Нет, выступление президента было ранее. Мы все его смотрели, слушали. Очень важное, эпохальное выступление», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее сегодня Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они войдут в состав России под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы.
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