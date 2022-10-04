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Путин подпишет закон о новых территориях 4 октября

Ведомости

Президент России Владимир Путин может подписать документы о принятии новых территорий в Состав Российской Федерации уже сегодня, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такой шанс [что Путин подпишет их сегодня] есть. Вот-вот поступят. Скорее всего, сегодня они будут подписаны», — сказал он.

По его словам, никакого публичного выступления сегодня, как это было в 2014 г., не планируется. «Нет, выступление президента было ранее. Мы все его смотрели, слушали. Очень важное, эпохальное выступление», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они войдут в состав России под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции.

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных