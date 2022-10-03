Крашенинников: Запорожье войдет в состав РФ в своих административных границах
Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская – с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы, заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Что касается Запорожья, то это административные границы Запорожской области. Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области определило два района Николаевской области, которые также входят в состав Херсонской области», – приводит его слова ТАСС.
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав РФ в своих конституционных границах 2014 г., добавил он.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «продолжает советоваться с населением» Херсонской и Запорожской областей по вопросу границ, в которых эти регионы присоединятся к РФ.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.
Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
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