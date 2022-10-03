Клишас: украинский язык в Запорожье не будет иметь статус государственного

«Представитель местной администрации скоро разберётся, что никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать гос язык есть только у Республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже», — написал Клишас.