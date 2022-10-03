Клишас: украинский язык в Запорожье не будет иметь статус государственного
Украинский язык не будет иметь статус официального в Запорожской области, при этом никто не будет его запрещать, написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Таким образом он отреагировал на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, который сообщил, что власти Запорожской области не собираются запрещать использование украинского языка в регионе и он может остаться в статусе официального.
«Представитель местной администрации скоро разберётся, что никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать гос язык есть только у Республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже», — написал Клишас.
Согласно статьей 68 Конституции РФ, государственным языком на территории страны является русский язык как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». При этом республики вправе устанавливать свои государственные языки. Россия, в свою очередь, гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.
Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
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