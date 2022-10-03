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Клишас: украинский язык в Запорожье не будет иметь статус государственного

Ведомости

Украинский язык не будет иметь статус официального в Запорожской области, при этом никто не будет его запрещать, написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, который сообщил, что власти Запорожской области не собираются запрещать использование украинского языка в регионе и он может остаться в статусе официального.

«Представитель местной администрации скоро разберётся, что никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать гос язык есть только у Республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже», — написал Клишас.

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Согласно статьей 68 Конституции РФ, государственным языком на территории страны является русский язык как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». При этом республики вправе устанавливать свои государственные языки. Россия, в свою очередь, гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.

Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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