Новые регионы присоединятся к России в границах бывших украинских областей

Новые регионы присоединятся к России в границах бывших украинских областейВРИО руководителей территорий назначат в октябре
Президент России Владимир Путин вечером в воскресенье внес в нижнюю палату парламента на ратификацию четыре договора и четыре конституционных закона: о принятии в состав России Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании одноименных субъектов в составе РФ. Все эти территории Москва в течение 2022 г. признала независимыми государствами (21 февраля, перед началом военной операции на Украине, – республики, а 29 сентября – области).
Конституционное одобрение
Подписанные 30 сентября договоры вместе с законопроектами президент внес в Госдуму сразу после получения заключения Конституционного суда (КС). На подготовку постановления потребовалось двое суток, и в нем оказалось немало сказано об исторических и политических предпосылках нынешнего решения.
К примеру, КС ссылается на то, что «вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР (т. е. современной Украины. – «Ведомости») была в значительной степени сформирована из земель с преобладающим русским населением без волеизъявления самих граждан». Положение людей менялось к худшему, а особенно усугубилась ситуация после «вооруженного антиконституционного переворота в Киеве в 2014 г.».
После «установления фактически внешнего управления со стороны коллективного Запада» Киев, утверждается в постановлении КС, начал препятствовать гражданам, которые идентифицируют себя «как принадлежащих к русскому народу, сохранять свою национальную, религиозную и культурную идентичность». Госорганы принимали дискриминационные нормативные акты и поощряли «деятельность структур, насаждавших идеологию и практику агрессивного национализма и антирусского неонацизма».
Поэтому, решили в КС, эти территории получили право следовать принципу самоопределения народов, закрепленному в Уставе ООН и других международных актах. На Устав ООН неоднократно ссылался в последнее время, в том числе в указах о признании независимости Запорожской и Херсонской областей, и Путин. Население ДНР и ЛНР оказало вооруженное сопротивление «киевскому режиму», а республики подвергались постоянным обстрелам, в результате чего погибли тысячи мирных граждан, отметили в КС. Поэтому Россия «была вынуждена начать упреждающую специальную военную операцию», отмечается в решении высшей судебной инстанции страны.
Власти этих территорий решили провести референдумы (23–27 сентября) о вхождении в состав России, что послужило основанием для подписания договоров между ними и Россией о принятии их в состав РФ и образовании новых субъектов. Отказ можно было бы считать «нарушением конституционного принципа поддержания доверия к действиям государства», указали судьи.
КС также постановил, что договор не вступает в коллизию «с конституционным ориентиром на принятие РФ мер по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства». Бездействие в определении правовой судьбы этих территорий или промедление в этой ситуации, согласно постановлению, «сохраняет чрезвычайную угрозу для жизни, здоровья и безопасности жителей» этих территорий.
Новые границы и граждане России
Внесенные документы поставили точку в вопросе о новых границах России, теперь они считаются по административным границам бывших Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей бывшей Украинской ССР, заявил «Ведомостям» зампредседателя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин: «Именно эти границы берутся за основу. Хотя мы понимаем, что органы власти осуществляют управление и на ряде территорий Николаевской области, например. В Запорожской же области, к примеру, часть территории не контролируется Россией, но в состав страны она вошла целиком, в границе области».
Присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в административных границах бывших областей увеличит территорию России на 108 840 кв. км. Это потенциально уменьшает площадь Украины на 19%, а площадь России увеличивает на 0,6%.
Кроме того, из документов следует, что жители новых территорий будут признаны гражданами России: «За исключением лиц, которые в течение одного месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство». Во внесенных в Госдуму законах есть некоторые оговорки на этот счет: к примеру, российские паспорта лицам старше 14 лет будут выдавать «при условии принесения присяги».
Потенциал у территорий большой. Всего Донецкая область насчитывала 4,05 млн жителей, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек (в совокупности 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины).
Уже сейчас в законопроектах о принятии в состав России ДНР и ЛНР прописано, что в республиках госязыком будет русский, а для Запорожской и Херсонской областей такого указания нет. Во время прошедших референдумов в ДНР и ЛНР использовались только русскоязычные бюллетени, а в областях они дублировались на украинском языке.
Вяткин отмечает, что в ДНР и ЛНР уже определились с государственным языком, в других субъектах руководители говорили, что какие-либо акты будут приниматься позднее (к примеру, госязык может упоминаться в уставе региона. – «Ведомости»): «Соответственно, в Херсонской и Запорожской областях будут действовать положения закона о государственном языке РФ».
Новые власти новых регионов
До 1 июня 2023 г. на новых территориях будут созданы территориальные органы федеральных ведомств, а в течение переходного периода, т. е. до 1 января 2026 г., – органы прокуратуры и суды. В течение полугода предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах и определить их границы.
При этом, как следует из документов, пока жесткий подход к лицам, работавшим прежде в органах власти, не предусмотрен. Напротив, бывшим республиканским и областным чиновникам законодательно обещают «преимущественное право на поступление на службу».
«В ЛНР и ДНР органы власти действуют уже восемь лет, – объясняет Вяткин. – В Запорожской и Херсонской областях сформированы соответствующие администрации. Там везде работают местные кадры, которые готовы служить в системе госорганов Российской Федерации. А если они на это готовы, почему им не дать работать? Всех поменять единовременно невозможно и нецелесообразно».
Выборы в представительные органы пройдут в единый день голосования 2023 г., т. е. в сентябре. При этом первые официальные назначения начнутся в ближайшее время. В течение 10 дней со дня принятия в состав России (а отсчет идет с 30 сентября) президент должен назначить врио глав регионов. Кроме того, в Совет Федерации должно быть направлено по два сенатора – советом и врио руководителя каждого из субъектов.
Два собеседника «Ведомостей», близких к Кремлю, говорят, что сейчас обсуждается вопрос, кто может возглавить новые территории и могут ли остаться на своих постах главы ДНР Денис Пушилин, ЛНР Леонид Пасечник, а также руководители Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Один из собеседников не исключает замену Сальдо и Балицкого, которых могут направить в Совет Федерации.
На пост врио главы Херсонской области обсуждается председатель правительства региона Сергей Елисеев – он выходец из ФСБ, работал в правительстве Калининградской области и переехал на территорию в июле с поста зампреда правительства Калининградской области, говорит источник «Ведомостей». На прошлой неделе в Херсонской области погиб соратник Елисеева – первый замглавы администрации Алексей Катериничев, назначенный на этот пост в августе, говорил член Общественной палаты Александр Малькевич.
Это якобы повлияло на Елисеева, добавляет источник. Знакомый Елисеева также сказал, что он не горит большим желанием возглавлять регион. Еще один источник летом говорил «Ведомостям», что возможна замена и Пушилина, а вот Пасечник свой пост может сохранить.
Избавление от гривны
До 1 января 2026 г. регионы должны быть интегрированы в экономическую и правовую систему России. Гражданам РФ, которые проживают на этих территориях, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и проч., выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.
Также предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. До 1 января 2028 г. госрегистрация прав на недвижимость будет возможна на основании документов, выданных органами госвласти республик и Украины.
Денежной единицей на территориях будет рубль, но до 31 декабря 2022 г. расчеты возможны и в гривнах. Банк России получит полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений. Бюджетное законодательство будет применяться там с 1 января 2023 г.
Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 г. (для республик – и на плановый период 2024 и 2025 гг.), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 г.
На этой территории будет установлен специальный режим регулирования градостроительной деятельности до 1 января 2028 г.
Как подписывали договор
Само торжественное подписание договоров Путина и руководителей новых территорий прошло 30 сентября в Кремле. На церемонию подписания договоров в Георгиевский зал Кремля приехали члены правительства, чиновники Кремля, общественные деятели, главы российских регионов, депутаты и сенаторы, некоторые из которых прибыли из самого Донбасса. Подписанию документов предшествовала 40-минутная речь Путина.
В ней он раскритиковал коммунистов и тех, кто виноват в распаде СССР: «Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик. Так и последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 г., развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом». Он также заявил, что жители территорий, где теперь прошли референдумы, становятся «гражданами России навсегда».
Москва, по словам президента, готова на переговоры с Украиной, но не предаст людей. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день возможность переговоров отверг, но заявил, что страна подает заявку на членство в НАТО (пока решение не принято). Кроме того, Путин напомнил, что США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, что привело к уничтожению японских городов Хиросима и Нагасаки. «Кстати говоря, создали прецедент», – заметил он.
Часть тезисов Путин повторил вечером на Красной площади, куда пришел перед концертом, посвященным вступлению регионов в состав РФ.
Инвестиционный контекст
Инвесторы не увидели в пятничном выступлении Путина курса на усиление эскалации, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Президент заявил о возможности переговоров с Украиной, что также поддержало рост не только котировок, но и иностранных валют.
Доллар за пятницу, 30 сентября, вырос на 1,24 руб. до 58,45 руб., евро – на 1,23 руб. до 56,7 руб., юань – на 22 коп. до 8,34 руб. После выступления Путина индекс Мосбиржи в моменте превысил показатель в 2000 пунктов впервые на прошлой неделе, но к концу дня просел, прибавив только 0,18% до 1957,31 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, потерял 1,54%, опустившись до 1055,72 пункта. Лидерами роста стали бумаги НЛМК (8,76%), Магнитогорского металлургического комбината (7,19%), «Северстали» (7,09%), ПИК и X5 Group (5,59%). В лидерах падения оказались «Фосагро» (-8,77%), Fix Price (-5,72%), «Газпром» (-3,87%), En+ Group (-2,99%) и «Полюс» (-1,85%).
С 19 по 23 сентября после новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации индекс Мосбиржи потерял 14,2%, пережив худшую неделю с 24 февраля.
Все необходимые юридические процедуры Госдума должна завершить 3 октября, а Совет Федерации – 4 октября. С учетом двух республик и двух областей число российских регионов увеличится до 89.