Новые регионы присоединятся к России в границах бывших украинских областей

Выборы в представительные органы пройдут в единый день голосования 2023 г., т. е. в сентябре. При этом первые официальные назначения начнутся в ближайшее время. В течение 10 дней со дня принятия в состав России (а отсчет идет с 30 сентября) президент должен назначить врио глав регионов. Кроме того, в Совет Федерации должно быть направлено по два сенатора – советом и врио руководителя каждого из субъектов.