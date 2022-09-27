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Конституционный суд прекратил полномочия судьи Арановского

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Конституционный суд РФ прекратил полномочия судьи Константина Арановского, следует из сообщения на сайте органа.

«Конституционный суд РФ рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его. С 27 сентября 2022 г. Константин Арановский – судья КС РФ в отставке», — говорится в сообщении.

В 2010 г. Совфед назначил Арановского судьей Конституционного суда по представлению тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.

В марте 2020 г. Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

«Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма», — сказал тогда судья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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