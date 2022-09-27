Конституционный суд прекратил полномочия судьи Арановского

«Конституционный суд РФ рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его. С 27 сентября 2022 г. Константин Арановский – судья КС РФ в отставке», — говорится в сообщении.