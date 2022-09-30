В России появляются четыре новых региона

В России появляются четыре новых регионаПутин подписал договоры c ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями
Президент Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Уже вечером они пришли на митинг-концерт: «Выбор людей. Вместе навсегда», на котором Путин объяснил: «Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которое никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди». Теперь же, по словам главы государства, люди реализовали «право выбора» (имеется в виду голосование на референдумах 23-27 сентября).
На церемонию подписания договоров в Георгиевский зал Кремля приехали депутаты, сенаторы, члены правительства, чиновники Кремля, общественные деятели и главы российских регионов. Из Донбасса в Москву вернулись депутаты Виталий Милонов и Александр Бородай, которые заявили, что готовы пойти добровольцами участвовать в спецоперации. Также в зале был и депутат Николай Валуев — он в добровольцы не записывался, но он сообщил, что ему пришла повестка и на следующей неделе он пойдет в военкомат (хотя по закону и не должен).
Задачи присоединения
Перед подписанием документов Путин выступил с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидал и создавал Россию». После этой преамбулы Путин и остальные собравшиеся в Георгиевском зале почтили минутой молчания «героев Русской весны 2014 г.».
Президент раскритиковал коммунистов и тех, кто виноват в распаде СССР: «Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик. Так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 г. развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом». По словам Путина, России «сегодня это [СССР] уже и не нужно, мы к этому не стремимся»: «Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве».
Путин подчеркнул, что жители территорий, где теперь прошли референдумы, становятся «гражданами России навсегда».
Сразу после этого он сказал, что призывает власти Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров — «Россия к этому готова». Но Россия не предаст людей, заявил Путин: «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа». В то же время президент пообещал отстроить все, что было разрушено в ДНР, ЛНР и двух областях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после обращения, что фразу Путина о последствиях затягивания Киевом переговоров «нужно воспринимать всерьез». Слова президента он интерпретировал так: «Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться» (цитата по ТАСС). Президент Украины Владимир Зеленский возможность переговоров с российскими властями отверг.
Для защиты территорий Россия применит «все возможные средства», заявил глава государства. Путин обратился с действующим военным, а также мобилизованным и их семьям, чтобы пояснить, «за что сражается наш народ» и «какой враг нам противостоит»: президент напомнил о «диктате Запада» и блоке НАТО. «Соглашения в сфере стратегической безопасности [с Россией] летят в мусорную корзину <...> твердые обещания не расширять НАТО на Восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом», – сообщил глава государства.
Путин напомнил, что США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, что привело к уничтожению японских городов Хиросиму и Нагасаки. «Кстати говоря, создали прецедент», – заметил он.
Кроме того, следовало из речи президента, Россия борется против того, чтобы здесь не было «родителя номер один, номер два и номер три», а детям «не навязывались извращения».
В финале своей речи Путин призвал к «консолидации всего общества» на основе суверенитета, свободы, созидания и справедливости. И процитировал философа Ивана Ильина: «Если я считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею».
Что будет дальше
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил «Ведомостям», что после окончательного вхождения в состав России новых территорий военная спецоперация, которая идет с 24 февраля, может быть переведена в режим контртеррористической. «Исходя из того, что это будет внутренняя территория России, я предполагаю, что возможно смена характера операции. Но я не утверждаю, я же не принимаю решения. Давайте не будем загадывать», – сказал он.
28 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает о переходе операции в режим КТО: «В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны». Пока о таких решениях не объявлено, но после выступления Путина сайт Кремля опубликовал только указ президента об упрощенном приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Кроме того, он пообещал, что Украина не будет проводить никаких переговоров с нынешним руководством России. В марте, перед переговорами с Россией в Стамбуле (с тех пор они не проводились) Киев предложил как замену членства в альянсе дать ему гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны ряда западных стран.
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отмечает, что характерная особенность украинских лидеров заключается в том, что они больше работают в информационном поле: упомянутая заявка не поможет вступить Украине в НАТО. По словам Денисова, среди государств-членов альянса нет консенсуса по поводу КИева. К тому же, учитывая длящийся конфлист, в случае ее принятия в альянс все пришлось бы НАТО быть втянутым в его разрешение. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вечером 30 сентября, между тем, не стал давать однозначного ответа Зеленскому, сказав журналистам, что такие решения принимают консенсусом все страны–члены альянса. По мнению Денисова, даже если США поддержат стремление Киева, то им вряд ли удастся пролоббировать свое решение среди союзников.
Пока же западные страны 30 сентября объявили об очередных персональных санкциях против представителей российской элиты. Американский минфин ввел ограничения против 280 физических лиц и 11 организаций. Канада также ввела санкции против 43 российских бизнесменов, представителей «финансовых элит» и членов их семей. Эти меры не радикальны, говорит программный директор РСМД Иван Тимофеев. Санкции касаются представителей властей и компаний в сфере высоких технологий и ОПК, отмечает он, но такие ограничения вводились и ранее.
Важнее, что лица вне юрисдикции США теперь могут попасть под вторичные американские санкции за поддержку недавно прошедших референдумов, говорит эксперт со ссылкой на новую позицию минфина США. Под них рискуют попасть те, кто поддерживают ОПК или работающих в этой области граждан, пытающихся обойти санкции против России и т.д., отметил Тимофеев.
Как поняли Путина
Опрошенные «Ведомостям» эксперты услышали в выступлении президента разные акценты. Политолог Александр Асафов считает, что Путин в своей речи рассказал «о нашей ценностной картине мира и воздействии на нее [со стороны]».
«Эта речь не содержит в себе никаких прогнозных моделей, лишь обоснование причин и обстоятельств происходящего: почему сейчас, почему это нужно сделать, из чего мы исходим и как устроен мир вокруг нас», – сказал политолог. По его словам, возможно, хотелось бы услышать, какие у России как у государства планы: как на полях действий, так и по поводу интеграции территорий. «Но, как сказал Песков, это не послание к Федеральному собранию, оно будет позже, и видимо там мы услышим ответы на эти вопросы: по поводу будущего, направлений международного сотрудничества», – добавил Асафов.
Ожидания от обращения были разные, а самые тревожные из них не сбылись, констатировал политолог Алексей Макаркин. «Это программная речь, полный концептуальный разрыв с Западом, и это упоминание ядерного оружия в историческом контексте», – говорит политолог. «В речи были собраны все претензии к Западу. Если в речи 24 февраля были собраны все претензии к Украине, то сейчас у нее новый адресат», – считает Макаркин.
На Западе выступление Путина воспримут как повышение ставок, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Если раньше Россия говорила о защите Донбасса, то теперь в ее состав вошли Херсонская и Запорожская область. Это может спровоцировать Украину на активные действия, причем «окно» для их проведения очень узкое, полагает он. В ближайшие месяцы Вооруженные силы России получат подкрепления из мобилизованных, и положение на поле боя изменится не в пользу Украины, говорит Кортунов.
Как готовилось подписание
Вечером 29 сентября Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Это необходимый формальный шаг перед включением их в состав РФ. Указы о независимости ДНР и ЛНР президент подписал еще 21 февраля, за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине. Еще одним шагом до подписания договора были референдумы, которые прошли на этих территориях 23-27 сентября. Избиратели голосовали в числе прочего за готовность присоединения к России. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99%, в ЛНР — 98%, в Херсонской области — 87%, в Запорожье — 93%.
После подписания договоров президент должен направить в Конституционный суд для проверки на соответствие Основному закону. После чего они вместе с конституционным законом о принятии в состав РФ новых регионов должны быть внесены на рассмотрение парламента. Госдума рассмотрит законопроект, как писали «Ведомости», 3 октября на внеочередном пленарном заседании, чтобы 4 октября его одобрила верхняя палата парламента. После этого законопроект должен подписать президент.
Накануне подписания договоров 29 сентября у Путина был телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ранее он предлагал организовать встречу с Зеленским. Согласно сообщению на сайте Кремля Путин проинформировал его об итогах референдумов и подчеркнул, что голосование прошло «в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства», реализовав свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН.