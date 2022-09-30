В России появляются четыре новых региона

«Эта речь не содержит в себе никаких прогнозных моделей, лишь обоснование причин и обстоятельств происходящего: почему сейчас, почему это нужно сделать, из чего мы исходим и как устроен мир вокруг нас», – сказал политолог. По его словам, возможно, хотелось бы услышать, какие у России как у государства планы: как на полях действий, так и по поводу интеграции территорий. «Но, как сказал Песков, это не послание к Федеральному собранию, оно будет позже, и видимо там мы услышим ответы на эти вопросы: по поводу будущего, направлений международного сотрудничества», – добавил Асафов.