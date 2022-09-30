Газета
Политика

Великобритания ввела персональные санкции против главы ЦБ Набиуллиной

Ведомости

Великобритания включила в санкционный список председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, следует из обновленных данных на сайте МИД страны.

Персональные санкции в ее отношении подразумевают блокировку активов и запрет на поездки в страну.

«Эльвира Набиуллина... получает выгоду от правительства России или поддерживает его, работая в правительстве России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации», – говорится в обосновании ее внесения в санкционный список.

Помимо этого, Соединенное Королевство ввело запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам. В МИДе уточнили, что в ведомство будет вызван посол России в Великобритании Андрей Келин и ему будет выражен решительный протест в связи с присоединением к России новых территорий.

Набиуллина также попала под новые рестрикции со стороны США: минфин страны тоже ввел в ее отношении персональные санкции.

Список был расширен на фоне присоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей к России. Еще до обнародования результатов прошедших на территориях референдумов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Соединенное Королевство также расширило список антироссийских санкций.

Ранее днем еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны — члены ЕС и «большой семерки» (G7) заморозили активы российских предпринимателей на 30 млрд евро, а также конфисковали 300 млн евро Банка России.

В конце июля Великобритания ввела персональные санкции против трети российских губернаторов. В санкционные списки попали руководители 29 из 85 субъектов Федерации, в том числе далеких от западных рубежей страны.

Принятые в отношении них меры предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на поездки в страну. Британский МИД объяснил действия Лондона тем, что главы регионов оказывали помощь ДНР и ЛНР по поручению Кремля.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса
Ранее по теме: Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных