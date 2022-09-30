Великобритания ввела персональные санкции против главы ЦБ Набиуллиной

Помимо этого, Соединенное Королевство ввело запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам. В МИДе уточнили, что в ведомство будет вызван посол России в Великобритании Андрей Келин и ему будет выражен решительный протест в связи с присоединением к России новых территорий.