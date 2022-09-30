Великобритания ввела персональные санкции против главы ЦБ Набиуллиной
Великобритания включила в санкционный список председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, следует из обновленных данных на сайте МИД страны.
Персональные санкции в ее отношении подразумевают блокировку активов и запрет на поездки в страну.
«Эльвира Набиуллина... получает выгоду от правительства России или поддерживает его, работая в правительстве России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации», – говорится в обосновании ее внесения в санкционный список.
Помимо этого, Соединенное Королевство ввело запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам. В МИДе уточнили, что в ведомство будет вызван посол России в Великобритании Андрей Келин и ему будет выражен решительный протест в связи с присоединением к России новых территорий.
Набиуллина также попала под новые рестрикции со стороны США: минфин страны тоже ввел в ее отношении персональные санкции.
Список был расширен на фоне присоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей к России. Еще до обнародования результатов прошедших на территориях референдумов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Соединенное Королевство также расширило список антироссийских санкций.
Ранее днем еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны — члены ЕС и «большой семерки» (G7) заморозили активы российских предпринимателей на 30 млрд евро, а также конфисковали 300 млн евро Банка России.
В конце июля Великобритания ввела персональные санкции против трети российских губернаторов. В санкционные списки попали руководители 29 из 85 субъектов Федерации, в том числе далеких от западных рубежей страны.
Принятые в отношении них меры предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на поездки в страну. Британский МИД объяснил действия Лондона тем, что главы регионов оказывали помощь ДНР и ЛНР по поручению Кремля.