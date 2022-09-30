ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро
Страны - члены ЕС и «большой семерки» (G7) заморозили активы российских предпринимателей на 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«За это время удалось заморозить 14,6 млрд евро из средств олигархов в Европе. Вместе с G7 это 30 млрд евро. И если мы посмотрим на Центральный банк России, то там конфисковано 300 млн евро», — пояснил Рейндерс (цитата по ТАСС).
По его словам, в Испании был заморожен 41 млн евро активов предпринимателей, при этом еврокомиссар посчитал странным, что в Венгрии были заморожены активы на 3000 евро.
Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю приходится 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза.
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
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