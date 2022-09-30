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ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро

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Страны - члены ЕС и «большой семерки» (G7) заморозили активы российских предпринимателей на 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«За это время удалось заморозить 14,6 млрд евро из средств олигархов в Европе. Вместе с G7 это 30 млрд евро. И если мы посмотрим на Центральный банк России, то там конфисковано 300 млн евро», — пояснил Рейндерс (цитата по ТАСС).

По его словам, в Испании был заморожен 41 млн евро активов предпринимателей, при этом еврокомиссар посчитал странным, что в Венгрии были заморожены активы на 3000 евро.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю приходится 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза. 

После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных