ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро

«За это время удалось заморозить 14,6 млрд евро из средств олигархов в Европе. Вместе с G7 это 30 млрд евро. И если мы посмотрим на Центральный банк России, то там конфисковано 300 млн евро», — пояснил Рейндерс (цитата по ТАСС).