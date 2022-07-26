Против 29 губернаторов ввели санкции из-за поддержки Донбасса

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что не переживает из-за санкций: «На мою работу и жизнь это никак не повлияет. Лично был на Донбассе. Видел, как там люди верят в Россию и надеются на нас. Поддержку оказываем и продолжим оказывать. Сегодня отправили новую партию гуманитарного груза». А губернатор Воронежской области Александр Гусев воспринял решение британских властей как «прекрасный подарок к завтрашнему дню рождения».