Против 29 губернаторов ввели санкции из-за поддержки Донбасса

Против 29 губернаторов ввели санкции из-за поддержки ДонбассаОни говорят, что довольны решением Великобритании
Принятые в отношении них меры предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на поездки в страну. Британский МИД объяснил действия Лондона тем, что главы регионов оказывали помощь ДНР и ЛНР по поручению Кремля.
В обосновании для включения каждого конкретного главы региона в санкционный список, который публикуется на сайте правительства Соединенного Королевства, говорится, что чиновник «является вовлеченным лицом», «поскольку занимает должность губернатора».
Некоторые главы регионов отреагировали на введенные против них санкции в одном ключе практически сразу. Губернаторы Тюменской и Ленинградской области Александр Моор и Александр Дрозденко написали в своих Telegram-каналах: «Ну наконец-то!» и «Дождался!».
Кто из губернаторов теперь под санкциями
Александр Богомаз (Брянская область), Роман Старовойт (Курская область) и Александр Гусев (Воронежская область), Александр Моор (Тюменская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Радий Хабиров (Башкирия), Олег Николаев (Чувашия), Александр Усс (Красноярский край), Андрей Травников (Новосибирская область), Роман Бусаргин (врио главы Саратовской области), Александр Авдеев (врио губернатора Владимирской области), Денис Паслер (Оренбургская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Максим Егоров (врио губернатора Тамбовской области), Олег Кувшинников (Вологодская область), Владимир Уйба (Коми), Владимир Шапша (Калужская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Айсен Николаев (Якутия), Василий Орлов (Амурская область), Дмитрий Артюхов (Ямал), Игорь Артамонов (Липецкая область), Виктор Томенко (Алтайский край), Михаил Развожаев (Севастополь) и Андрей Воробьев (Московская область).
Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что не переживает из-за санкций: «На мою работу и жизнь это никак не повлияет. Лично был на Донбассе. Видел, как там люди верят в Россию и надеются на нас. Поддержку оказываем и продолжим оказывать. Сегодня отправили новую партию гуманитарного груза». А губернатор Воронежской области Александр Гусев воспринял решение британских властей как «прекрасный подарок к завтрашнему дню рождения».
Гусев, Василий Орлов из Амурской области и Максим Егоров из Тамбовской считают, что введение персональных санкций свидетельствует: главы регионов «все делают правильно».
«Меня гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской области РФ, которые меня выбирали, чем какие-то санкционные списки. И ещё. Наша область помогала и будет помогать Донбассу, нашим городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой. Своих в беде не бросаем», – написал в своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Чувашского губернатора Олега Николаева включение в санкционный список застало в ходе рабочего визита в ДНР. Там глава Чувашии встретился с главой республики Денисом Пушилиным. Оттуда же был последний пост в Telegram-канале самарского губернатора – 24 июля Дмитрий Азаров написал, что его команда вместе с местными жителями восстанавливает инфраструктуру в городе Снежное, с которым в мае было подписано соглашение о сотрудничестве.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») говорит, что в санкционный список Великобритании попали губернаторы, оказывающие наибольшую поддержку Донбассу: «Отправляет больше гуманитарной помощи, взял шефство над городами ДНР и ЛНР. Думаю, власти Великобритании просто проанализировали их деятельность».
«Это решение соотносится с нововведениями в британском регулировании от 18 июля, когда были расширены критерии, в соответствии с которыми могут вводиться санкции в отношении физических и юридических лиц», – отмечает специальный советник по санкционным вопросам КА Pen & Paper Кира Винокурова.
По ее словам, теперь санкционный список Великобритнии может быть пополнен как лицами, вовлеченными в дестабилизацию ситуации на Украине, так и аффилированными с правительством России. К таким лицам на региональном уровне относятся не только губернаторы, но и их заместители.
«Фактически санкционная теория сегодня была подкреплена практическими примерами. Она будет, очевидно, подкрепляться и дальше, а списки будут шириться бесконечно», – подчеркивает Винокурова. Госаппарату стоит к этому подготовиться, полагает эксперт.
Любая связь с Донбассом и другими занятыми территориями Украины воспринимается Западом как враждебное действие, отмечает политолог Александр Немцев. В списки попадает тот, кто проявил себя на этой ниве и попал в мониторинг британских спецслужб.
В дальнейшем санкции затронут и родственников российских чиновников и бизнесменов, считает Немцев. Это, по его словам, может сказаться на окружении российской элиты, которая осталась за границей: «Даже молчаливая позиция приравнивается [Западом] к поддержке [спецоперации]», – считает политолог.
Первым под санкции Великобритании 29 июня попал глава Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга, президент компании «Колмар» Анна Цивилева.