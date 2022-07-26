Великобритания ввела санкции против российских губернаторов
Великобритания ввела новые санкции против России. В список антироссийских ограничений вошли 42 новых пункта, следует из обновленных данных на сайте правительства Соединенного Королевства.
Отмечается, что под санкции попали главы российских регионов. Так, ограничения затронут губернаторов Московской, Тюменской, Свердловской, Брянской, Курской, Нижегородской, Челябинской и Самарской областей, а также глав Республики Башкортостан и Чувашской республики. Кроме того, санкции ввели в отношении губернаторов Новосибирской, Оренбургской, Волгоградской, Ленинградской, Вологодской, Калужской, Воронежской областей и др.
Под ограничения также попали глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко и первый зампред правительства Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Кузнецов. В санкционный список внесли и министра юстиции России Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко.
21 июля Великобритания ввела эмбарго на российское золото. Также британские власти сообщили, что откажутся от российского угля и нефти до конца 2022 года. В частности, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа, а на импорт нефти — с 31 декабря. Новые санкции в отношении России также запрещают предоставление техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.
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