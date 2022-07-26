Великобритания ввела санкции против российских губернаторов

21 июля Великобритания ввела эмбарго на российское золото. Также британские власти сообщили, что откажутся от российского угля и нефти до конца 2022 года. В частности, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа, а на импорт нефти — с 31 декабря. Новые санкции в отношении России также запрещают предоставление техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.