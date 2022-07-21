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Экономика

Великобритания введет запрет на импорт угля и нефти из России

Ведомости

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, ограничения касаются импорта золота. Также планируется ввести запрет на импорт угля и нефти из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля. Отказаться от российского угля Великобритания намерена с 10 августа, а от нефти — с 31 декабря этого года. Новые санкции в отношении России также запрещают предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.

После начала спецоперации России на Украине Евросоюз ввел масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.

20 июля постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. В список новых ограничений вошли более 50 физических и юридических лиц, в том числе военные и политики. Также вводится запрет на импорт российского золота и замораживаются активы Сбербанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных