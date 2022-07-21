Великобритания введет запрет на импорт угля и нефти из России

Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля. Отказаться от российского угля Великобритания намерена с 10 августа, а от нефти — с 31 декабря этого года. Новые санкции в отношении России также запрещают предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.