Постпреды ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций в отношении России, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпреда Литвы.
По его словам, в новый санкционный список вошли более 50 физических и юридических лиц, в том числе военные и политики. К тому же был введен запрет на импорт российского золота и новые меры экспортного контроля, а также заморожены активы Сбербанка.
Накануне издание EUobserver со ссылкой на собственные источники сообщало, что в новый пакет санкций войдут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, представители байкерского клуба «Ночные волки» и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
По информации издания, были скорректированы предыдущие меры Евросоюза, которые будут гарантировать бесперебойную транспортировку продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. Также корректировки, по замыслу Брюсселя, позволят исключить проблемы в поставках медицинских изделий.
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