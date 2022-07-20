Лидер «Ночных волков» рассказал об обысках в домах членов клуба в Европе

Мотоклуб «Ночные волки» появился в конце 1980-х гг. и стал первым подобным клубом в СССР. Клуб с 2014 г. находится под санкциями США и Канады из-за поддержки присоединения Крыма. В марте 2013 г. президент России Владимир Путин наградил Хирурга орденом Почета. Президент неоднократно встречался с байкерами. В июле 2009 г. он заходил в штаб-квартиру «Ночных волков», где Хирург рассказал ему о предстоящем 10-11 июля в Севастополе 13-м международном байк-шоу.