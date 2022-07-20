Лидер «Ночных волков» рассказал об обысках в домах членов клуба в Европе
Нескольких членов мотоклуба «Ночные волки», живущих в Европе, арестовали, в их домах проходят обыски, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на президента клуба Александра Залдастанова («Хирург»).
«Несколько дней назад во многих домах "Ночных волков" начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия», — рассказал Залдастанов.
По его словам, никто из байкеров «не дал слабину» и не отказался от своих убеждений. Залдастанов подчеркнул, что запретить мотоклуб не удастся: «Убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами».
Ранее издание EU Observer сообщило со ссылкой на проект документа, что седьмой пакет антироссийских санкций ЕС был согласован на уровне министров и ждет утверждения на уровне руководящих органов Евросоюза. В новый пакет войдут ограничения в отношении «Ночных волков», российских военных, пророссийских властей на территориях Украины, подконтрольных России, а также актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.
Мотоклуб «Ночные волки» появился в конце 1980-х гг. и стал первым подобным клубом в СССР. Клуб с 2014 г. находится под санкциями США и Канады из-за поддержки присоединения Крыма. В марте 2013 г. президент России Владимир Путин наградил Хирурга орденом Почета. Президент неоднократно встречался с байкерами. В июле 2009 г. он заходил в штаб-квартиру «Ночных волков», где Хирург рассказал ему о предстоящем 10-11 июля в Севастополе 13-м международном байк-шоу.
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