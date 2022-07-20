Более половины регионов России подключились к помощи Донбассу

Более половины регионов России подключились к помощи ДонбассуПока они все делают за свой счет
О поддержке различных территорий ДНР и ЛНР либо отдельных объектов Донбасса объявили 44 российских региона. Это следует из их заявлений в СМИ и официальных сообщений на сайте органов власти субъектов Федерации. Чаще всего (22 раза) чиновники сообщали о намерении помочь ДНР, чуть реже (20) – ЛНР, подсчитали «Ведомости».
Поддержку Донбассу декларируют по-разному. К примеру, некоторые чиновники заявляют о шефстве над территорией или объектом (так называл это на первом совещании с губернаторами по восстановлению ДНР и ЛНР первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, писали «Ведомости»), а некоторые заключают соглашения с местными властями. К примеру, власти Москвы 23 мая сообщали о шефстве над ДНР, а 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин с главой ДНР Денисом Пушилиным подписали соглашение о сотрудничестве. К тому моменту в Донецке уже работали столичные специалисты.
По словам источников «Ведомостей» в руководстве двух региональных администраций, а также федерального чиновника, между шефством и соглашением о сотрудничестве нет принципиальной разницы. При этом для подписания соглашения должен существовать надежный контрагент на территории, а для шефства это вовсе не обязательно, говорит один из источников «Ведомостей». По словам другого собеседника «Ведомостей», в любом случае и заявление о шефстве, и соглашение – это «декларация о намерениях», которая означает фактическую обязанность региона помогать территории или объекту. Распределением занимается администрация президента, говорит другой федеральный чиновник.
Собеседники говорят, что центр пока не предлагал компенсировать средства на восстановление ДНР и ЛНР. К примеру, деньги на учебники для Донбасса поставляются через фонд «Русский мир», субсидии ему выделяет Минпросвещения, писали ранее «Ведомости», но часть нагрузки по закупке и доставке книг берут на себя и субъекты РФ, за которыми закреплены конкретные территории. «Это морально оправданная стратегия», – отмечает один из источников. О том, что регионы тратят свои средства, говорит и первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике Геннадий Панин.
«Как правило, в подобных случаях либо на уровне региона, либо на уровне федерального центра должны быть приняты решения о выделении денег на конкретную цель, – говорит партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев. – А вот будут ли в дальнейшем эти дополнительные расходы компенсированы либо будут получены какие-либо преференции для бюджета, этот вопрос остается открытым». «Но правительство может выделять средства из своего резервного фонда, схожие полномочия с пандемии даны субъектам РФ», – отмечает член комитета Госдумы по бюджету Оксана Дмитриева. «Ведомости» направили запросы в Минстрой и Минфин России.