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Политика

Более половины регионов России подключились к помощи Донбассу

Пока они все делают за свой счет
Анна Нараева
Больше половины регионов России уже помогает Донбассу / Сергей Батурин / РИА Новости

О поддержке различных территорий ДНР и ЛНР либо отдельных объектов Донбасса объявили 44 российских региона. Это следует из их заявлений в СМИ и официальных сообщений на сайте органов власти субъектов Федерации. Чаще всего (22 раза) чиновники сообщали о намерении помочь ДНР, чуть реже (20) – ЛНР, подсчитали «Ведомости».

Поддержку Донбассу декларируют по-разному. К примеру, некоторые чиновники заявляют о шефстве над территорией или объектом (так называл это на первом совещании с губернаторами по восстановлению ДНР и ЛНР первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, писали «Ведомости»), а некоторые заключают соглашения с местными властями. К примеру, власти Москвы 23 мая сообщали о шефстве над ДНР, а 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин с главой ДНР Денисом Пушилиным подписали соглашение о сотрудничестве. К тому моменту в Донецке уже работали столичные специалисты.

По словам источников «Ведомостей» в руководстве двух региональных администраций, а также федерального чиновника, между шефством и соглашением о сотрудничестве нет принципиальной разницы. При этом для подписания соглашения должен существовать надежный контрагент на территории, а для шефства это вовсе не обязательно, говорит один из источников «Ведомостей». По словам другого собеседника «Ведомостей», в любом случае и заявление о шефстве, и соглашение – это «декларация о намерениях», которая означает фактическую обязанность региона помогать территории или объекту. Распределением занимается администрация президента, говорит другой федеральный чиновник.

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Собеседники говорят, что центр пока не предлагал компенсировать средства на восстановление ДНР и ЛНР. К примеру, деньги на учебники для Донбасса поставляются через фонд «Русский мир», субсидии ему выделяет Минпросвещения, писали ранее «Ведомости», но часть нагрузки по закупке и доставке книг берут на себя и субъекты РФ, за которыми закреплены конкретные территории. «Это морально оправданная стратегия», – отмечает один из источников. О том, что регионы тратят свои средства, говорит и первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике Геннадий Панин.

«Как правило, в подобных случаях либо на уровне региона, либо на уровне федерального центра должны быть приняты решения о выделении денег на конкретную цель, – говорит партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев. – А вот будут ли в дальнейшем эти дополнительные расходы компенсированы либо будут получены какие-либо преференции для бюджета, этот вопрос остается открытым». «Но правительство может выделять средства из своего резервного фонда, схожие полномочия с пандемии даны субъектам РФ», – отмечает член комитета Госдумы по бюджету Оксана Дмитриева. «Ведомости» направили запросы в Минстрой и Минфин России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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