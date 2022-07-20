Более половины регионов России подключились к помощи Донбассу

По словам источников «Ведомостей» в руководстве двух региональных администраций, а также федерального чиновника, между шефством и соглашением о сотрудничестве нет принципиальной разницы. При этом для подписания соглашения должен существовать надежный контрагент на территории, а для шефства это вовсе не обязательно, говорит один из источников «Ведомостей». По словам другого собеседника «Ведомостей», в любом случае и заявление о шефстве, и соглашение – это «декларация о намерениях», которая означает фактическую обязанность региона помогать территории или объекту. Распределением занимается администрация президента, говорит другой федеральный чиновник.