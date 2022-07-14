«Единая Россия» создала женский комитет для помощи Донбассу

Не исключено, что комитет в дальнейшем будет преобразован в отдельный партийный проект, который станет более актуален к выборам. В кулуарах мероприятия обсуждалась такая возможность, говорит один из его участников, отмечая, что предложены разные варианты названия, к примеру «Большая медведица». Собеседник «Ведомостей» считает, что акцент в таком случае может быть сделан не столько на консервативной повестке, которая и так находится в фокусе партии, сколько на женщинах с активной позицией, которых интересуют карьера и развитие.