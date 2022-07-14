«Единая Россия» создала женский комитет для помощи Донбассу

«Единая Россия» создала женский комитет для помощи ДонбассуОн может быть преобразован в отдельный партпроект с названием «Большая медведица»
В Ростове-на-Дону 14 июля прошла встреча актива «Единой России» с общественными организациями, которые учредили женский комитет при партии. В тот же день он заключил соглашение о сотрудничестве с Союзом женщин Донбасса. Как объяснила замсекретаря генсовета «Единой России» и координатор комитета Дарья Лантратова, женщины Донбасса «готовы трудиться ради восстановления мирной жизни» и им нужна помощь. По ее словам, комитет возьмет на себя организацию образовательных программ и тренингов, поможет в развитии социального предпринимательства среди женщин и будет содействовать им в трудоустройстве.
Депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Буцкая заявила на встрече с женскими организациями Донбасса, что меры поддержки семей с детьми, которые реализуются на территории России, должны быть распространены и на ДНР и ЛНР. Зампред комитета по развитию гражданского общества Госдумы Ольга Занко предложила выстроить связь между профильными НКО в РФ и Донбассе, чтобы помочь им с поиском партнеров. Также участники мероприятия поделились и другими инициативами – по адаптации сирот, реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, работе молодежной службы доверия и др.
Не исключено, что комитет в дальнейшем будет преобразован в отдельный партийный проект, который станет более актуален к выборам. В кулуарах мероприятия обсуждалась такая возможность, говорит один из его участников, отмечая, что предложены разные варианты названия, к примеру «Большая медведица». Собеседник «Ведомостей» считает, что акцент в таком случае может быть сделан не столько на консервативной повестке, которая и так находится в фокусе партии, сколько на женщинах с активной позицией, которых интересуют карьера и развитие.
53,6% населения России
составляли женщины на 1 января 2021 г. (78,3 млн)
«Единая Россия» традиционно отрабатывала женскую повестку, но в консервативном ключе, напомнила «Ведомостям» создатель организации помощи жертвам домашнего насилия «Ты не одна» и экс-кандидат в Госдуму Алена Попова. По ее словам, для партии это всегда было важно, потому что консервативно настроенные женщины, бюджетницы – ядро ее электората. В Совете Федерации женские темы поднимают Валентина Матвиенко и Галина Карелова. В прошлом созыве женская повестка ассоциировалась с депутатом от «Единой России» Оксаной Пушкиной, она занималась правозащитной деятельностью: разработала, в частности, законопроект о профилактике домашнего насилия, поддерживала связь с женскими НКО.
Пушкина сказала «Ведомостям», что приветствует любую организацию, которая объединяет женщин и представляет их интересы на национальном уровне: «Среди высшего руководства страны женщин можно пересчитать по пальцам одной руки: один министр [культуры Ольга Любимова], два вице-премьера [Виктория Абрамченко и Татьяна Голикова] и председатель Совета Федерации». При этом, по ее словам, «важны дела, поступки, действия», а не женсоветы.
В «Единой России» стало больше женщин, заявила Лантратова. По ее словам, это видно по прошедшим праймериз: если в прошлом году в предварительном голосовании количество женщин-участников составляло только 20%, в этом году – 40%. «На четверть региональные парламенты также состоят из женщин», – добавила она. При этом в нынешнем созыве Госдумы представлено всего 74 женщины, подсчитали «Ведомости», что составляет лишь 16,44% от общего числа депутатов. В Совете Федерации их 37, или 18,5% от числа сенаторов.
Согласно проведенному в 2021 г. исследованию Центра перспективных управленческих решений «Гендерное неравенство на российской госслужбе: оценка на данных из антикоррупционных деклараций», последние 10 лет доля женщин на госслужбе всех уровней в России составляла более 70%. При этом они редко занимают руководящие должности. Например, среди руководителей департаментов в министерствах женщин 30,4%, а среди заместителей министров – 15,9%. Как следует из доклада Всемирного экономического форума, в 2021 г. Россия заняла 81-е место в мире по уровню гендерного равенства: доход женщин в России все еще составляет около 60% от дохода мужчин и они слабо представлены в топ-менеджменте и политике.
Женская повестка в России наконец стала заметной, считает директор центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (признан Минюстом НКО – иностранным агентом) Анна Ривина. По ее мнению, таким образом партией создается монополия на «правильное» отношение к женской тематике. Попова указывает, что «Единая Россия» пытается отчасти перехватить активность женщин в сфере НКО: «Они не могут игнорировать эту тему».