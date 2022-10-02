Конституционный суд одобрил договоры о присоединении к РФ новых территорий

Конституционный суд одобрил договоры о присоединении к РФ новых территорийГосдума рассмотрит вопрос об их ратификации 3 октября
Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте суда.
Обращения президента России о проверке конституционности договоров о присоединении к РФ новых территорий поступили в КС в пятницу и были приняты к рассмотрению. Сегодня суд сообщил, что четыре постановления были приняты 2 октября «в связи с запросами» главы государства. Отмечается, что договоры не вступили в силу.
В постановлениях описываются события, предшествующие началу боевых действий на Украине в феврале 2022 г. В частности, упоминаются «антиконституционный переворот» в Киеве и последующее присоединение к России Крыма в 2014 г. Попытки мирного урегулирования «фактически были сорваны киевским режимом», и Россия, как заявляет КС, «была вынуждена» начать спецоперацию, «которая с учетом неотвратимости угрозы фактически представляет собой также реализацию Россией ее неотъемлемого права на самооборону».
КС определил срок интеграции новых территорий, следует из документов. Переходный период будет действовать до 1 января 2026 г. В течение этого времени ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям предстоит урегулировать «вопросы интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы».
В постановлениях также говорится, что статья 3 договора, согласно которой РФ гарантирует всем проживающих на присоединяемых территориях народам «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», полностью соответствует требованиям Конституции России.
Депутаты Госдумы рассмотрят проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации соответствующих международных договоров уже в понедельник, 3 октября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутатам предстоит большая работа: спикер нижней палаты парламента напомнил, что во время присоединения Крыма и Севастополя к России было принято «порядка 70 законов».
Постановления, которые опубликовал КС, затем направятся президенту, документы «не подлежат обжалованию, вступают в силу немедленно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами».
30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Представители Финляндии, Сербии, Турции и Казахстана заявили, что не планируют признавать результаты плебисцита.