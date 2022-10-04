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ВЦИОМ: 75% россиян положительно отнеслись к присоединению новых территорий

Ведомости

Большинство (75%) опрошенных россиян положительно отнеслись к вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, следует из результатов исследования ВЦИОМа.

«Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью – 52%. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные – 11%», — говорится в исследовании.

77% опрошенных отметили, что референдумы прошли честно и без серьезных нарушений. Не согласились с такой точкой зрения 11% респондентов, еще 12% воздержались от ответа. Помимо этого 83% опрошенных ответили, что Россия должна защищать интересы жителей, даже если это осложнит отношения с другими странами.

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов. Основаниями для этого стали результаты референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября, а также декларации об их независимости, предложения о принятии в состав России и международные договоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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