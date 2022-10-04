ВЦИОМ: 75% россиян положительно отнеслись к присоединению новых территорий

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов. Основаниями для этого стали результаты референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября, а также декларации об их независимости, предложения о принятии в состав России и международные договоры.