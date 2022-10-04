Совфед одобрил законы о присоединении к России новых регионов

Совфед одобрил законы о присоединении к России новых регионовПодписание договоров с властями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей состоялось 30 сентября в Кремле
Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Совфед вслед за Госдумой ратифицировал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Процедура присоединения новых регионов к России завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции на основании соответствующего указа президента России Владимира Путина, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ходе пленарного заседания.
На заседании 3 октября Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов. В соответствии с текстом международных договоров в России будет образовано две новые республики и две области, которые сохранят прежние названия. С этого момента в состав России входит 89 субъектов, а не 85, как было раньше.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов. Основаниями для этого стали результаты референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября, а также декларации об их независимости, предложения о принятии в состав России и международные договоры.
В соответствии с законопроектами, период интеграции для новых субъектов России продлится до 2026 г. К этому времени должны быть урегулированы вопросы воинской обязанности и несения военной службы, а также вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России и в систему органов власти. Врио руководителей субъектов будут назначены главой государства в течение 10 дней после принятия новых территорий.
Накануне глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также сообщил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы. Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России в административных границах, признанных в 2014 г. Границы новых регионов, сопряженные с территориями других стран, будут признаны государственной границей России, сказано в договорах.
Граждане, которые проживают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантиями в осуществлении трудовой деятельности. Также на территории России будут признаны их документы об образовании, выданные на Украине, и соответствующие бумаги, подтверждающие стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи, следует из подписанных международных договоров.
Помимо этого, всем гражданам, проживающим на территории новых субъектов, будет обеспечено право на сохранение родного языка. Изучение украинского языка запрещено не будет, отметил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Также в МИДе сообщили, что жители новых регионов, находящиеся за границей, должны в течение месяца решить, будут ли они принимать российское гражданство. Те жители, которые сейчас проживают на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, также могут в течение месяца отказаться от российского гражданства.
Уточняется также, что до конца этого года на присоединенных территориях будет допускаться обращение как рубля, так и украинской гривны.
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