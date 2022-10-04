Совфед одобрил законы о присоединении к России новых регионов

Помимо этого, всем гражданам, проживающим на территории новых субъектов, будет обеспечено право на сохранение родного языка. Изучение украинского языка запрещено не будет, отметил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Также в МИДе сообщили, что жители новых регионов, находящиеся за границей, должны в течение месяца решить, будут ли они принимать российское гражданство. Те жители, которые сейчас проживают на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, также могут в течение месяца отказаться от российского гражданства.