Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России

Уточняется, что переходный период для новых субъектов РФ, когда они должны будут интегрироваться, продлится до 2026 г. Граждане, которые проживают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантиями в осуществлении трудовой деятельности. Также на территории России будут признаны документы об образовании, выданные на Украине, и соответствующие бумаги, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.