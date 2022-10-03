Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России
Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте Госдумы.
С сегодняшнего дня в состав России входит 89 субъектов, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Новые регионы образуют две республики и две области. Названия субъектов останутся прежними. До конца этого года на присоединенных территориях будет допускаться обращение как рубля, так и украинской гривны.
Уточняется, что переходный период для новых субъектов РФ, когда они должны будут интегрироваться, продлится до 2026 г. Граждане, которые проживают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантиями в осуществлении трудовой деятельности. Также на территории России будут признаны документы об образовании, выданные на Украине, и соответствующие бумаги, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.
Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы. Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России в административных границах, признанных в 2014 г.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне он внес их на ратификацию в Госдуму.
Тогда же, 2 октября, Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов. После одобрения законопроектов Госдумой 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
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