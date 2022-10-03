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Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России

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Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте Госдумы.

С сегодняшнего дня в состав России входит 89 субъектов, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Новые регионы образуют две республики и две области. Названия субъектов останутся прежними. До конца этого года на присоединенных территориях будет допускаться обращение как рубля, так и украинской гривны. 

Уточняется, что переходный период для новых субъектов РФ, когда они должны будут интегрироваться, продлится до 2026 г. Граждане, которые проживают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантиями в осуществлении трудовой деятельности. Также на территории России будут признаны документы об образовании, выданные на Украине, и соответствующие бумаги, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы. Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России в административных границах, признанных в 2014 г.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне он внес их на ратификацию в Госдуму. 

Тогда же, 2 октября, Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов. После одобрения законопроектов Госдумой 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных