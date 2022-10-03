Госдума поддержала создание в России четырех новых субъектов

Дальше Лавров перешел к обвинениям в адрес США. По его словам, США сами нападали на другие страны, игнорируя резолюции Генассамблеи ООН, – на Вьетнам, на Ливию, Югославию, Ирак и т.д. Лавров заявил, что Россия реагирует не на выдуманные угрозы, а на то, что «Украину превратили в инструмент для борьбы с Россией». Теперь же на «освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей» люди на референдумах проголосовали за то, чтобы «быть вместе с Россией», сказал Лавров. Президент подписал с ними договоры, Конституционный суд дал этому оценку, отметил министр. По его мнению, все это послужит «на благо всего многонационального народа нашей страны».