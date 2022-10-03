Госдума поддержала создание в России четырех новых субъектов

Госдума поддержала создание в России четырех новых субъектовТеперь законы должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент
Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России в качестве новых субъектов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также приняла законы о принятии этих территорий в состав России. На заседании присутствовали также представители парламентов регионов – председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка, председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, замглавы администрации Запорожской области Виктор Емельяненко, первый зампред правительства Херсонской области Виталий Булюк.
При ратификации документов присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он вспомнил, как развивались события с 2014 г. «Восемь прошедших лет [после переворота на Украине и присоединения Крыма к России] ничему не научили Киев», – сказал Лавров. По его словам, украинские власти занимались блокадой Крыма, лишили элементарных гражданских прав жителей Донбасса, которые весной 2014 г. провозгласили республики «собственной цивилизационной идентичности». Поскольку Киев хотел захватить эти территории, вел наступление на русский язык, русскую культуру и церковь, то России ничего не оставалось: только признать независимость республик и начать операцию по их защите.
Дальше Лавров перешел к обвинениям в адрес США. По его словам, США сами нападали на другие страны, игнорируя резолюции Генассамблеи ООН, – на Вьетнам, на Ливию, Югославию, Ирак и т.д. Лавров заявил, что Россия реагирует не на выдуманные угрозы, а на то, что «Украину превратили в инструмент для борьбы с Россией». Теперь же на «освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей» люди на референдумах проголосовали за то, чтобы «быть вместе с Россией», сказал Лавров. Президент подписал с ними договоры, Конституционный суд дал этому оценку, отметил министр. По его мнению, все это послужит «на благо всего многонационального народа нашей страны».
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что предпринятые Россией действия «предполагают сохранение жизней на этих территориях». «Замерла страна, замер мир [на фоне этих решений]», — воскликнул Калашников. К его словам присоединился и председатель Госдумы Вячеслав Володин, который заявил, что на Украине история «переписана под диктовку Сороса», и через это прошли граждане этих четырех регионов. По его мнению, единственный способ положить этому конец — «воссоединиться».
Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») пояснил, что проекты конституционных законов об образовании в РФ новых регионов объемные: они будут регулировать переходный период до 1 января 2026 г., чтобы обеспечить интеграцию этих территорий в экономическую и правовую систему России. Среди блоков законопроектов — права граждан, государственное строительство, экономика и бюджет, градостроительная деятельность. Он предложил одобрить законопроекты в первом чтении и в целом.
Затем в поддержку присоединения территорий выступили представители фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия сделала важный шаг для восстановления русской государственности, «а вернее державности». Но сейчас его настроение не только радостное, «но и тревожное» из-за ситуации на полях сражений, поскольку он опасается, что «проигрыши приведут к катастрофе».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести закрытую встречу Госдумы с представителями генштаба и Минобороны для обсуждения возникших вопросов. Также он заявил, что нынешними решениями будут гордиться «наши дети, наши внуки», а Россия ставит [принятием регионов в свой состав] не точку, а многоточие.
Спецоперация же, по его словам, приобретает другое значение: теперь новые регионы – это «наша земля, поэтому ее нужно освобождать». В то же время Миронов призвал уничтожить все электростанции и мосты на Украине.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что «России пора забирать своих домой»: «Сейчас для нас снова момент истины».
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев также заявил, что сегодня «день, который мы очень долго ждали». Он говорил об отходе из Харьковской области и о частичной мобилизации. В частности, что нужно приводить в чувство военкомов, если они совершают ошибки в ходе мобилизации. «То, что происходит в последние дни — это праздник, но это суровый праздник», — сказал Нечаев.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев поддержал армию и ее руководителей. По его мнению, «сгоряча» можно рубить очень болезненно: «Вопрос военачальников, может, мы оставим для других времен». По его словам, люди сейчас на четырех новых территориях настроены на победу. «Самое главное — действовать поэтапно», — сказал Васильев.
За ратификацию договора с ДНР проголосовали 413 депутатов, с ЛНР — 412 депутатов, с Запорожской областью — 409 депутатов, с Херсонской областью — 411 депутатов. За закон о принятии в состав России и образовании нового субъекта ДНР проголосовали 413 депутатов, ЛНР — 413 депутатов, Запорожской области — 410 депутатов, Херсонской области — 411 депутатов.
Депутаты закончили заседание нижней палаты пением гимна, аплодисментами и выкриками: «Россия!».
Утром состоялся совет нижней палаты парламента. На нем уже утвердили депутатов, которые будут координаторами Госдумы на новых территориях: Виктор Водолацкий — ЛНР, Дмитрий Саблин — ДНР, в Запорожской области — Андрей Красов, в Херсонской — Глеб Хор (все — «Единая Россия»).
Во вторник 4 октября законы должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент.