В Херсонской области сообщили о перегруппировке российских военных

В начале октября продвижение ВСУ в Херсонской области возобновилось, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой серой зоне. По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о селе Миролюбовка и поселке Архангельское. Стремоусов же подчеркнул, что эти населенные пункты не были под контролем российских войск. Он также утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно, все попытки подавляются.