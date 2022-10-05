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Политика

В Херсонской области сообщили о перегруппировке российских военных

Ведомости

Вооруженные силы РФ проводят перегруппировку в Херсонской области для нанесения ответного удара по украинским военным. Об этом рассказал агентству «РИА Новости» замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — заявил Стремоусов.

Он добавил, что попытки украинских сил продвинуться вглубь Херсонской области пресечены. «В Херсон они не зайдут, это невозможно», — подчеркнул замглавы ВГА.

С конца августа украинские войска предпринимают попытки контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В Минобороны неоднократно заявляли о провале этих попыток и больших потерях со стороны противника. В начале сентября, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении.

В начале октября продвижение ВСУ в Херсонской области возобновилось, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой серой зоне. По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о  селе Миролюбовка и поселке Архангельское. Стремоусов же подчеркнул, что эти населенные пункты не были под контролем российских войск. Он также утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно, все попытки подавляются. 

В ходе спецоперации на Украине российские военные полностью освободили территорию ЛНР, также под контролем России находится большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Отдельными указами Путин также назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР, Леонида Пасечника — врио главы ЛНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, где также проходили референдумы. ДНР и ЛНР войдут в состав России в административных границах, признанных в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных