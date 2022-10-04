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ВСУ выпустили шесть ракет по Антоновскому мосту под Херсоном

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по Антоновскому мосту у Херсона из систем залпового огня HIMARS, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсона, так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста», – заявили там.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в небе над Херсоном раздались взрывы, СМИ сообщали о работе ПВО.

После начала специальной военной операции на Украине российские войска 3 марта заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам. В частности, 22 августа не менее 15 человек пострадали после атаки ВСУ из систем HIMARS.

В начале августа администрация региона отложила возобновление движения по мосту после очередной атаки с украинской стороны, так как удары попали по строительной технике, которая использовалась для ремонта. В сентябре замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов предположил, что ВСУ пытаются разрушить неработающий мост «для картинки».

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Ранее по теме: Власти Херсонской области заявили об остановке продвижения ВСУ в регионе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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