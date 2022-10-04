ВСУ выпустили шесть ракет по Антоновскому мосту под Херсоном
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по Антоновскому мосту у Херсона из систем залпового огня HIMARS, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
«Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсона, так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста», – заявили там.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в небе над Херсоном раздались взрывы, СМИ сообщали о работе ПВО.
После начала специальной военной операции на Украине российские войска 3 марта заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам. В частности, 22 августа не менее 15 человек пострадали после атаки ВСУ из систем HIMARS.
В начале августа администрация региона отложила возобновление движения по мосту после очередной атаки с украинской стороны, так как удары попали по строительной технике, которая использовалась для ремонта. В сентябре замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов предположил, что ВСУ пытаются разрушить неработающий мост «для картинки».
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