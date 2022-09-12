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В ВГА сообщили об обстреле Антоновского моста под Херсоном

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по Антоновскому мосту у контролируемого Россией Херсона из систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы пророссийской военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Сейчас с Антоновским мостом все в порядке. Пускай он и расстреливается, но он не разрушился», — сказал он.

Представитель ВГА также подчеркнул, что мост в данный момент не используется, а ВСУ, по его мнению, намеренно ведут огонь по гражданской инфраструктуре.

В комментарии «РИА Новости» он добавил, что Киев пытается разрушить неработающий мост «для картинки». По данным источника агентства, всего по мосту было выпущено шесть ракет HIMARS, никто в результате атаки не пострадал.

После начала специальной военной операции на Украине российские войска 3 марта заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам. В частности, 22 августа не менее 15 человек пострадали после атаки ВСУ из систем HIMARS.

В начале августа администрация региона отложила возобновление движения по мосту после очередной атаки с украинской стороны, так как удары попали по строительной технике, которая использовалась для ремонта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных