В ВГА сообщили об обстреле Антоновского моста под Херсоном
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по Антоновскому мосту у контролируемого Россией Херсона из систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы пророссийской военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Сейчас с Антоновским мостом все в порядке. Пускай он и расстреливается, но он не разрушился», — сказал он.
Представитель ВГА также подчеркнул, что мост в данный момент не используется, а ВСУ, по его мнению, намеренно ведут огонь по гражданской инфраструктуре.
В комментарии «РИА Новости» он добавил, что Киев пытается разрушить неработающий мост «для картинки». По данным источника агентства, всего по мосту было выпущено шесть ракет HIMARS, никто в результате атаки не пострадал.
После начала специальной военной операции на Украине российские войска 3 марта заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам. В частности, 22 августа не менее 15 человек пострадали после атаки ВСУ из систем HIMARS.
В начале августа администрация региона отложила возобновление движения по мосту после очередной атаки с украинской стороны, так как удары попали по строительной технике, которая использовалась для ремонта.
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