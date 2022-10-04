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Власти Херсонской области заявили об остановке продвижения ВСУ в регионе

Ведомости

Украинские войска, прорвавшиеся через российскую оборону в районе села Дудчаны в Херсонской области, остановлены, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«В районе Дудчан сейчас остановилось практически продвижение укронацистов, сейчас в огневом мешке авиация и артиллерия добивает всех тех, кто проломился на суверенную территорию РФ», – заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Стремоусов также заявил, что в Херсоне все спокойно и поводов для паники нет.

Накануне глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо заявил, что со стороны Дудчан прорвались два украинских батальона в сторону Каховской ГЭС, однако они были остановлены. О неудачных попытках прорыва ВСУ в регионе заявил и замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев.

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При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка на Херсонском направлении, сообщило Минобороны. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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