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В Херсонской ВГА заявили о попытках ВСУ прорваться к Каховской ГЭС

Ведомости

Российские силы разбили два батальона вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотели попасть на территорию Каховской ГЭС, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить ее полностью», – приводит его слова ТАСС.

ВСУ также пытались прорваться в Херсонскую область со стороны Николаева и села Давыдов Брод, однако там они были остановлены, добавил он.

Ранее сегодня о неудачных попытках прорыва ВСУ в Херсонской области заявил замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев. При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка, сообщило Минобороны. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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