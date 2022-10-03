В Херсонской ВГА заявили о попытках ВСУ прорваться к Каховской ГЭС
Российские силы разбили два батальона вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотели попасть на территорию Каховской ГЭС, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить ее полностью», – приводит его слова ТАСС.
ВСУ также пытались прорваться в Херсонскую область со стороны Николаева и села Давыдов Брод, однако там они были остановлены, добавил он.
Ранее сегодня о неудачных попытках прорыва ВСУ в Херсонской области заявил замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев. При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка, сообщило Минобороны. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.
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