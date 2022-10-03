В Херсонской ВГА заявили о попытках ВСУ прорваться к Каховской ГЭС

Ранее сегодня о неудачных попытках прорыва ВСУ в Херсонской области заявил замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев. При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка, сообщило Минобороны. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.