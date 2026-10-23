Никитин: с июня почти 100 крупных судов перешли под российский флаг
Почти 100 крупных судов сменили иностранную регистрацию на российский флаг после Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне 2026 г. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Никитин в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, за несколько месяцев после форума значительное число судов перешло под российскую юрисдикцию. Этому способствовали меры, принятые профильными ведомствами.
Вице-премьер отметил, что работа по смене флага продолжается. Несмотря на достигнутые результаты, государственным структурам предстоит реализовать дополнительные меры для дальнейшего перевода судов под российскую юрисдикцию.
18 августа посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил о задержании пяти судов с россиянами на борту с начала 2026 г. 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о задержании европейскими странами 12 судов с начала 2026 г. По его словам, государства Европы использовали для этого необоснованные предлоги, в том числе подозрения в принадлежности судов к так называемому теневому флоту.
Танкер Sea Owl 1 задержали в марте по обвинению в подделке регистрационных документов и нарушении требований технической безопасности. На борту находились 10 россиян, включая капитана, которого заключили под стражу. В мае его освободили, а последний российский моряк покинул судно в октябре. После перерегистрации под флагом Экваториальной Гвинеи 12 октября танкер вышел из шведских вод. На следующий день береговая охрана Швеции подтвердила освобождение Sea Owl 1.
13 октября официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия готова принимать зеркальные меры в ответ на попытки захвата или задержания судов, действующих в ее интересах, в любой части Мирового океана.