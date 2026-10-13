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Задержанный в Швеции танкер Sea Owl I покинул воды королевства

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Шведские власти разрешили танкеру Sea Owl I покинуть территориальные воды страны после почти семи месяцев стоянки на якоре у города Треллеборг. Об этом сообщила береговая охрана королевства.

По данным морского ведомства, власти задержали судно из-за нарушений требований к безопасности мореплавания. На тот момент танкер не имел действующей регистрации и ходил под ложным флагом. После того как Швеция подтвердила регистрацию судна в Экваториальной Гвинее, запрет на его эксплуатацию был отменен.

«То, что судно теперь может покинуть территорию Швеции после того, как необычайно долго находилось на якоре у нашего побережья, является позитивным фактом», – заявил заместитель оперативного руководителя береговой охраны Даниэль Стенлинг.

13 марта береговая охрана Швеции сообщила о задержании Sea Owl I из-за вопросов к техническому состоянию судна и соблюдению экологических требований. Танкер следовал под флагом Коморских островов из бразильского Сантуса в российский порт Приморск. Посольство РФ заявило о готовности оказать консульскую помощь находившимся на борту россиянам.

В тот же день прокуратура Швеции задержала российского капитана Sea Owl I по подозрению в использовании поддельных документов. В ведомстве сообщили, что моряка допросят с участием государственного защитника, после чего будет принято решение о его дальнейшем содержании под стражей. 12 октября россиянин, входивший в экипаж танкера Sea Owl I, покинул страну после завершения контракта.

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