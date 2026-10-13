Задержанный в Швеции танкер Sea Owl I покинул воды королевства

В тот же день прокуратура Швеции задержала российского капитана Sea Owl I по подозрению в использовании поддельных документов. В ведомстве сообщили, что моряка допросят с участием государственного защитника, после чего будет принято решение о его дальнейшем содержании под стражей. 12 октября россиянин, входивший в экипаж танкера Sea Owl I, покинул страну после завершения контракта.