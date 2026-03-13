В Швеции задержан россиянин-капитан танкера Sea Owl I
Прокуратура Швеции задержала гражданина РФ, капитана танкера Sea Owl I. Об этом сообщается на сайте иностранного надзорного ведомства.
«Прокурор принял решение задержать капитана танкера Sea Owl 1 по подозрению в использовании поддельных документов», – отметили в прокуратуре.
В публикации уточняется, что в выходные (14-15 марта) задержанный будет допрошен. Во время этой процедуры его будет сопровождать государственный защитник. Затем будет принято решение об аресте россиянина или его освобождении.
12 марта береговая охрана Швеции задержала судно Sea Owl I из-за вопросов технического состояния и соблюдения экологических требования. Танкер шел под коморским флагом в российский порт Приморск из бразильского Сантуса. Посольство РФ в Стокгольме заявило, что, по предварительной информации, на борту судна есть россияне, и потребовало предоставить информацию о них.