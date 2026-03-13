Береговая охрана Швеции задержала судно Sea Owl I с россиянами на борту

Ведомости

Береговая охрана Швеции задержала судно Sea Owl I из-за вопросов технического состояния и соблюдения экологических требования, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«По предварительным данным, судно задержано в связи с возникшими у шведских властей вопросами к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности. На данном этапе непосредственно к членам экипажа претензий у шведов нет», – сказал он (цитата по ТАСС).

228-метровый танкер Sea Owl I шел под коморским флагом. Посольство РФ в Стокгольме заявило, что, по предварительной информации, на борту судна есть россияне, и потребовало предоставить информацию о них. Беляев уточнил, что членам экипажа оказывают консульскую поддержку.

До этого шведские власти также перехватили сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы. На борту находились 10 россиян.