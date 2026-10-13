Захарова: Россия готова зеркально отвечать на задержание судов

Танкер Sea Owl 1 задержали в марте по обвинению в подделке регистрационных документов и нарушении требований технической безопасности. На борту находились 10 россиян, включая капитана, которого заключили под стражу. В мае его освободили, а последний российский моряк покинул судно в октябре. После перерегистрации под флагом Экваториальной Гвинеи 12 октября танкер вышел из шведских вод.