Захарова: Россия готова зеркально отвечать на задержание судов
Россия готова принимать зеркальные меры в ответ на попытки захвата или задержания судов, действующих в ее интересах, в любой части Мирового океана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя освобождение танкера Sea Owl 1, ранее задержанного шведскими властями.
«Россия готова отвечать зеркально на все попытки захвата или задержания судов, действующих в наших интересах, в любых частях Мирового океана», – подчеркнула дипломат.
Захарова назвала действия Швеции частью скоординированной стратегии ЕС и НАТО по ограничению судоходства в Балтийском море. По ее мнению, такие меры направлены на сдерживание России и противодействие ее внешней торговле.
Танкер Sea Owl 1 задержали в марте по обвинению в подделке регистрационных документов и нарушении требований технической безопасности. На борту находились 10 россиян, включая капитана, которого заключили под стражу. В мае его освободили, а последний российский моряк покинул судно в октябре. После перерегистрации под флагом Экваториальной Гвинеи 12 октября танкер вышел из шведских вод.
13 октября береговая охрана Швеции подтвердила освобождение Sea Owl 1. По данным ведомства, запрет на эксплуатацию судна сняли после подтверждения его новой регистрации. Шведские власти объясняли задержание нарушениями требований безопасности мореплавания.
15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о задержании европейскими странами 12 судов с начала 2026 г. По его словам, государства Европы использовали для этого необоснованные предлоги, в том числе подозрения в принадлежности судов к так называемому теневому флоту.
18 августа посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил о задержании пяти судов с россиянами на борту с начала 2026 г. Дипломат утверждал, что шведские власти не смогли предъявить обоснованных обвинений в связи с этими задержаниями.