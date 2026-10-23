Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,041-1,02%UTAR9,07+2,6%CHMK3 595+0,42%IMOEX2 420,64-0,37%RTSI939,97-0,36%RGBI111,94-0,05%RGBITR773,5-0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Fesco отправила заключительный рейс на Чукотку

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Контейнеровоз транспортной группы Fesco (входит в «Росатом») отправился в заключительный рейс сезонного каботажного сервиса из Владивостока в Эгвекинот и Анадырь. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Судно вышло из порта Владивостока 22 октября. Контейнеровоз доставит 422 TEU, в том числе 96 TEU рефконтейнеров для перевозки скоропортящихся грузов и 271 т генеральных грузов. На Чукотку доставят продукты питания, бытовую технику, строительные материалы и другие необходимые жителям региона товары.

В Эгвекинот судно по плану должно прибыть в конце октября, в Анадырь – в первых числах ноября. После этого контейнеровоз отправится обратно во Владивостокский морской торговый порт.

Чистая прибыль Fesco по итогам полугодия по МСФО составила 36 млн руб. Результат оказался год к году ниже на 95%. Выручка, напротив, показала рост на 5% до 93,07 млрд руб. EBITDA упала на 34% до 13,12 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась до 14,2% (-8,4 п. п.).

Объем интермодальных перевозок увеличен на 6% год к году и составил 355 000 TEU. Объем перевозок на внешнеторговых линиях вырос на 18% до 302 000 TEU. Объем каботажных перевозок увеличился на 41% до 75 000 TEU.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте