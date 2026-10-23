Fesco отправила заключительный рейс на Чукотку
Контейнеровоз транспортной группы Fesco (входит в «Росатом») отправился в заключительный рейс сезонного каботажного сервиса из Владивостока в Эгвекинот и Анадырь. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Судно вышло из порта Владивостока 22 октября. Контейнеровоз доставит 422 TEU, в том числе 96 TEU рефконтейнеров для перевозки скоропортящихся грузов и 271 т генеральных грузов. На Чукотку доставят продукты питания, бытовую технику, строительные материалы и другие необходимые жителям региона товары.
В Эгвекинот судно по плану должно прибыть в конце октября, в Анадырь – в первых числах ноября. После этого контейнеровоз отправится обратно во Владивостокский морской торговый порт.
Чистая прибыль Fesco по итогам полугодия по МСФО составила 36 млн руб. Результат оказался год к году ниже на 95%. Выручка, напротив, показала рост на 5% до 93,07 млрд руб. EBITDA упала на 34% до 13,12 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась до 14,2% (-8,4 п. п.).
Объем интермодальных перевозок увеличен на 6% год к году и составил 355 000 TEU. Объем перевозок на внешнеторговых линиях вырос на 18% до 302 000 TEU. Объем каботажных перевозок увеличился на 41% до 75 000 TEU.