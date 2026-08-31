Чистая прибыл Fesco за полгода упала на 95%

4 августа Fesco приостановила прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска. Такое решение принято в связи с инцидентом с судном «Янина», которое затонуло в результате атаки морских дронов ВСУ 1 августа. Весь экипаж из 17 человек был спасен.