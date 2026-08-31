Чистая прибыл Fesco за полгода упала на 95%
Чистая прибыль ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) по итогам полугодия по МСФО составила 36 млн руб. Результат оказался год к году ниже на 95%. Финансовый отчет компания опубликовала на сайте.
Выручка напротив показала рост на 5% до 93,07 млрд руб. EBITDA упала на 34% – до 13,12 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась до 14,2% (-8,4 п. п.).
Чистый долг ДВМП по состоянию на 30 июня составил 18,42 млрд руб. Он снизился в сравнении с показателем на 31 декабря 2025 г. на 17%. Соотношение чистого долга к EBITDA вышло в 0,9х.
Объем интермодальных перевозок увеличен на 6% год к году и составил 355 000 TEU. Объем перевозок на внешнеторговых линиях вырос на 18% до 302 000 TEU. Объем каботажных перевозок увеличился на 41% до 75 000 TEU.
Ключевыми драйверами роста в ДВМП назвали импорт через Дальний Восток (+39% год к году) и сухопутные погранпереходы (+26%). Ставки морского фрахта на направлении Китай – Дальний Восток в импорте также демонстрируют положительную динамику, но остаются существенно ниже уровня аналогичного периода 2025 г.
4 августа Fesco приостановила прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска. Такое решение принято в связи с инцидентом с судном «Янина», которое затонуло в результате атаки морских дронов ВСУ 1 августа. Весь экипаж из 17 человек был спасен.