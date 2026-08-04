Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,97+0,23%CHKZ16 350+0,93%VEON-RX53,4-1,66%IMOEX2 260,06-0,12%RTSI877,57-1,42%RGBI114,85-0,07%RGBITR772,67-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Fesco приостановила прием заявок на отправки через Черное море после атаки ВСУ

Ведомости

Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») приостановила прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска. Об этом сообщил представитель компании.

Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом Fesco, подчеркнули в транспортной группе. В настоящий момент прорабатываются варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. В компании отметили, что об изменениях статуса сообщат дополнительно.

Такое решение принято в связи с инцидентом с судном «Янина», которое принадлежало Fesco. Оно затонуло в Черном море в результате атаки морских дронов ВСУ 1 августа. Весь экипаж из 17 человек был спасен.

3 августа судно Nadezhda, перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты, подверглось атаке со стороны ВСУ в Черном море. На борту начался пожар. В результате пострадали четыре члена экипажа, трое из которых являются гражданами Турции. Всего на борту находились 22 члена экипажа.

В этот же день Минтранс создал штаб для координации перевозок. Он занимается альтернативными маршрутами и переориентацией грузопотоков на другие виды транспорта для обеспечения доставки грузов в полном объеме. Совместно с Минобороны принимаются меры по усилению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте