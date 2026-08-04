Fesco приостановила прием заявок на отправки через Черное море после атаки ВСУ

В этот же день Минтранс создал штаб для координации перевозок. Он занимается альтернативными маршрутами и переориентацией грузопотоков на другие виды транспорта для обеспечения доставки грузов в полном объеме. Совместно с Минобороны принимаются меры по усилению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне.