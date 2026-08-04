Fesco приостановила прием заявок на отправки через Черное море после атаки ВСУ
Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом Fesco, подчеркнули в транспортной группе. В настоящий момент прорабатываются варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. В компании отметили, что об изменениях статуса сообщат дополнительно.
Такое решение принято в связи с инцидентом с судном «Янина», которое принадлежало Fesco. Оно затонуло в Черном море в результате атаки морских дронов ВСУ 1 августа. Весь экипаж из 17 человек был спасен.
3 августа судно Nadezhda, перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты, подверглось атаке со стороны ВСУ в Черном море. На борту начался пожар. В результате пострадали четыре члена экипажа, трое из которых являются гражданами Турции. Всего на борту находились 22 члена экипажа.
В этот же день Минтранс создал штаб для координации перевозок. Он занимается альтернативными маршрутами и переориентацией грузопотоков на другие виды транспорта для обеспечения доставки грузов в полном объеме. Совместно с Минобороны принимаются меры по усилению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне.