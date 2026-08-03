Минтранс создал координационный штаб из-за атак в Азовском море

В связи с атаками беспилотников на суда в Азовском море Минтранс создал штаб для координации перевозок. Он занимается альтернативными маршрутами и переориентацией грузопотоков на другие виды транспорта для обеспечения доставки грузов в полном объеме, сообщили в ведомстве.