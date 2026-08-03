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Минтранс создал координационный штаб из-за атак в Азовском море

Ведомости

В связи с атаками беспилотников на суда в Азовском море Минтранс создал штаб для координации перевозок. Он занимается альтернативными маршрутами и переориентацией грузопотоков на другие виды транспорта для обеспечения доставки грузов в полном объеме, сообщили в ведомстве.

Некоторые стивидорные компании уже готовы принять дополнительные объемы и нарастить отгрузку с учетом своих возможностей. Совместно с Минобороны принимаются меры по усилению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне.

30 июля Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти после очередной беспилотной атаки на два танкера в районе терминала под Новороссийском. Атаке подвергся танкер Niffos sifnos под флагом Маршалловых островов и танкер Marathi под флагом острова Мэн.

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не планирует вооружать свои торговые суда. Меры по защите будет принимать российский флот.

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