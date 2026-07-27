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Песков: Россия не будет устанавливать оружие на торговые суда

Ведомости

Россия не собирается вооружать свои торговые суда. Меры по защите будет принимать российский флот, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может», – объяснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ сделал исчерпывающее заявление на этот счет.

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