Песков: Россия не будет устанавливать оружие на торговые суда
Россия не собирается вооружать свои торговые суда. Меры по защите будет принимать российский флот, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может», – объяснил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ сделал исчерпывающее заявление на этот счет.