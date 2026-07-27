Песков: Россия не будет устанавливать оружие на торговые суда

«Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может», – объяснил представитель Кремля.