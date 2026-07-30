КТК остановил погрузку нефти после ударов по двум танкерам в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти в результате очередной беспилотной атаки на два танкера в районе терминала под Новороссийском, сообщила компания.
По данным КТК, в 01:48 мск 30 июля атаке подвергся танкер Niffos sifnos под флагом Маршалловых островов. После этого на грузовой палубе возникло возгорание, его потушили силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК. Среди сотрудников компании и подрядчиков пострадавших нет, разлив нефти также не зафиксирован. Танкер сохранил плавучесть.
Кроме того, танкер Marathi попал под удар беспилотника в территориальных водах в шести морских милях от морского терминала КТК. Он плыл под флагом Острова Мэн и должен был принять нефть.
28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Комментируя официальное заявление Ирака о том, что были задержаны украинские боевики, действующие по заданию Украины, Песков назвал это террористической атакой. Он напомнил, что это не первый случай нападения Киева на другие страны. ВСУ осуществили террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав «Северный поток», и ударили по Казахстану, атаковав инфраструктуру КТК.
29 июля министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг КТК. Телефонный разговор был посвящен актуальным вопросам двусторонней повестки «в рамках расширенного стратегического партнерства».