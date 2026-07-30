28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Комментируя официальное заявление Ирака о том, что были задержаны украинские боевики, действующие по заданию Украины, Песков назвал это террористической атакой. Он напомнил, что это не первый случай нападения Киева на другие страны. ВСУ осуществили террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав «Северный поток», и ударили по Казахстану, атаковав инфраструктуру КТК.