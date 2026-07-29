Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
Телефонный разговор был посвящен актуальным вопросам двусторонней повестки «в рамках расширенного стратегического партнерства». Стороны также обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите «большой двадцатки» (G20).
19 июля два танкера Asia и Nissos Ios, загружавшие нефть казахстанских месторождений, подверглись атаке украинских беспилотников во время погрузки на выносных причальных устройствах морского терминала. Возникший пожар был ликвидирован силами аварийного реагирования КТК. 20 июля консорциум сообщил о новой атаке – на танкер Nesla у морского терминала в Черном море. Погрузка была остановлена, разлива нефти не произошло.
После этих инцидентов 23 июля минэнерго Казахстана приостановило операции на терминале, сославшись на необходимость обеспечить безопасность судов, экипажей и экологическую защиту акватории. 27 июля КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей, а также операции по отгрузке сырья через морской терминал в порту Новороссийск.
КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов с трех крупных казахстанских месторождений – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.