Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL24,325+3,49%CNY Бирж.11,795+1,1%IMOEX2 237,17+2,1%RTSI888,08+1,25%RGBI115,48+0,86%RGBITR775,21+0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

Ведомости

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Телефонный разговор был посвящен актуальным вопросам двусторонней повестки «в рамках расширенного стратегического партнерства». Стороны также обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите «большой двадцатки» (G20).

19 июля два танкера Asia и Nissos Ios, загружавшие нефть казахстанских месторождений, подверглись атаке украинских беспилотников во время погрузки на выносных причальных устройствах морского терминала. Возникший пожар был ликвидирован силами аварийного реагирования КТК. 20 июля консорциум сообщил о новой атаке – на танкер Nesla у морского терминала в Черном море. Погрузка была остановлена, разлива нефти не произошло.

После этих инцидентов 23 июля минэнерго Казахстана приостановило операции на терминале, сославшись на необходимость обеспечить безопасность судов, экипажей и экологическую защиту акватории. 27 июля КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей, а также операции по отгрузке сырья через морской терминал в порту Новороссийск.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов с трех крупных казахстанских месторождений – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её