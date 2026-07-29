Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

19 июля два танкера Asia и Nissos Ios, загружавшие нефть казахстанских месторождений, подверглись атаке украинских беспилотников во время погрузки на выносных причальных устройствах морского терминала. Возникший пожар был ликвидирован силами аварийного реагирования КТК. 20 июля консорциум сообщил о новой атаке – на танкер Nesla у морского терминала в Черном море. Погрузка была остановлена, разлива нефти не произошло.