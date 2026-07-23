Минэнерго Казахстана: погрузка нефти на морском терминале КТК остановлена
Казахстан приостановил погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии. Об этом сообщает казахстанское министерство энергетики в своем Telegram-канале.
Ведомство отметило, что все производственные и технические объекты КТК исправны, работают в штатом режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья, когда обстановка будет нормализована.
19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. В результате возник пожар, его потушили с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. Компания подчеркнула, что погрузка нефти остановлена, пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет, разлива нефти не произошло.
В этот же день МИД Казахстана заявил, что удары по танкерам, которые доставляют нефть КТК, являются недопустимым посягательством на экономические интересы. Такие действия, считает ведомство, угрожают жизни и безопасности экипажей гражданских судов. Казахстанская сторона потребовала немедленно прекратить удары, а также обеспечить безопасность инфраструктуры для экспорта нефти страны.
20 июля КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море. Судно NELSA, находившееся на погрузке, получило повреждения, возник пожар, пострадавших нет. Погрузка нефти остановлена. Пожар был ликвидирован силами погрузочных бригад и аварийных служб КТК. Интернациональный экипаж из 22 человек эвакуирован на буксирах, на борту остались капитан и старший помощник. Танкер сохранил плавучесть, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено.